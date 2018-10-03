Dünya ABDden bir skandal Filistin kararı daha Viyana protokolünden çekildi
AMERİKA

ABD'den bir skandal Filistin kararı daha: Viyana protokolünden çekildi

ABD aldığı skandal Filistin kararlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı Bolton, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından Filistin'in konuyu mahkemeye taşımasını gerekçe göstererek, ABD'nin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Filistin'in ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması hakkında dava açmasının ardından ABD'nin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekildiğini açıkladı.

Beyaz Saray’da yaklaşık bir ay içinde ilk defa düzenlenen basın toplantısına katılan Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını açıklayarak, "Başkan Trump, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekilme kararı aldı. Bu, sözde Filistin devletinin getirdiği davayla ilişkili." dedi.

"ABD kendisine karşı yersiz siyasi iddialara karşı sessiz kalmayacaktır." diyen Bolton, Filistin'in ABD'nin elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması sonrası açtığı davayı örnek olarak gösterdi.

Bolton, "ABD’nin diplomatik ilişkilerde Vienna anlaşmasında bir taraf olmaya devam ettiğinin altını çizmek isterim ve bütün tarafların bu anlaşma altındaki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), geçen hafta yazılı bir açıklama yaparak, Filistin'in, ABD'nin uluslararası anlaşmalara uyması gerektiği ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'ten çekmesi için mahkemenin karar alması talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada Filistin'in, ABD'nin Kudüs'e Büyükelçiliği açmasının 18 Nisan 1961'de yapılan Viyana Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

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