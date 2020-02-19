Dünya ABDden Çin medya kuruluşuna yabancı misyon tanımlaması
ASYA

ABD'den Çin medya kuruluşuna 'yabancı misyon' tanımlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Misyon Yasası kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nun "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar verdi.

  • Bu adımla, söz konusu medya kuruluşlarının ülke içinde herhangi bir yerde ofis açma konusunda ABD hükümetinden onay alması gerekecek.

Ayrıca, tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi, bu kuruluşlar yaptıkları personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek.

Konuyla ilgili Amerikan medyasına konuşan bir Dışişleri yetkilisi, bu kuruluşların Pekin yönetimi tarafından doğrudan kontrol edildiğini ve diplomatik misyonların haiz olduğu şartları taşıdığını kaydetti.

Yetkili, "Bunlar Çin Halk Cumhuriyeti'nin propaganda makinesinin bir parçasılar. İşin aslı bu kuruluşların her biri yüzde 100 Çin hükümetinin ve Çin Komünist Partisinin işini yapıyor ve bunlar (yönetimin) organizasyon şemasında yer alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞ İSTİHBARATA KARŞI KOYMA ÖNLEMİ

Dışişleri Bakanlığının bu adımının söz konusu 5 kuruluşun faaliyetlerini kısıtlamaktan çok bunlara ilişkin şeffaflığı artırmayı hedeflediğini belirten yetkililer, bu kuruluşlara dün atılacak adım konusunda bilgi verildiğini kaydetti.

  • Yetkililer, Çin medyasına karşı atılan bu adımların neden Rus medyasına karşı atılmadığına ilişkin sorulara yanıt vermezken, personel değişikliklerinin bildirilmesinin ise "ABD tarafından dış istihbarata karşı koyma önlemi olarak kullanılacağı" ifade ediliyor.

Yabancı ülkelerdeki Çinliler ırkçı tavırlardan rahatsız
OYNAT 00:00
Yabancı ülkelerdeki Çinliler ırkçı tavırlardan rahatsız
Sosyal medyada virüs nedeniyle bayılan Çinli vatandaşların videolarının yayılmasıyla, yabancı ülkelerde insanlar Çinlilere şüphe ile yaklaşmaya başladı. Fransa'da sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı 'Ben virüs değilim' (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. İnsanlar toplu taşıma araçlarında Çinli vatandaşların yanına oturmuyor, mağazalarda ise Asyalı vatandaşların hizmet sunmalarından kaçınıyor.

PKKda çözülme sürüyor

PKK'da çözülme sürüyor

3 terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.
Üretimi yasaklandı

Üretimi yasaklandı

Bal ve pekmez görünümlü şuruplara karşı adım atıldı.
Üretim başladıfiyatı rekor kırdı

Üretim başladı
fiyatı rekor kırdı

Yarısından fazlası otomobillerde kullanılıyor.
Altın<br>340 lirayı görebilir!

Altın
340 lirayı görebilir!

Kısa vadeli yatırımlardan uzak durun.
İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

​Ankete dahi gerek yok ödüllendirilmeli.
Faturalara<br>1 yıl erteleme

Faturalara
1 yıl erteleme

Meclis'teki Torba Yasa'da dikkat çeken düzenleme.

Nargileye<br>zorunlu uyarı

Nargileye
zorunlu uyarı

​Sigaranın ardından nargile için de harekete geçildi.

Can kaybı 2 bini aştı

Can kaybı 2 bini aştı

Kovid-19 salgınında 24 saatte 136 kişi daha öldü.
İngilizler peşinde

İngilizler peşinde

​Everton ve Crystal Palace'ın temsilcileri Ozan'ı izlemeye geliyor.
İki uçak<br>havada çarpıştı

İki uçak
havada çarpıştı

​Kafa kafaya çarpışan uçaklarda bulunanlar öldü.
Risk çok büyük

Risk çok büyük

​BM'den korkutan Kovid-19 açıklaması.
Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

PKK petrolü Basra üzerinden ABD'ye gönderiyor.
Faiz tek <br>haneye insin

Faiz tek
haneye insin

​Merkez'den bugün güçlü bir faiz indirimi bekleniyor.
Girit'in<br> ruhsatı hazır

Girit'in
ruhsatı hazır

​Oruç Reis, Yunan işgaline konu olan bölgeye gidecek.
Dahlan <br>Sudan'ı bölecek

Dahlan
Sudan'ı bölecek

​Kiralık katil iş başında: Kızıldeniz'i gasp edecekler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.