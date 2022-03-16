Dünya ABDden Çine Rusyaya yardım uyarısı Yaptırımlarla tehdit etti
AMERİKA

ABD’den Çin’e “Rusya’ya yardım” uyarısı: Yaptırımlarla tehdit etti

Rusya’nın Çin’den askeri yardım talebinde bulunduğunu savunan Washington, Pekin’i üstü kapalı tehdit etti. İtalya’nın başkenti Roma’da 7 saate yakın süren ABD ve Çinli yetkililerin görüşmesinin ardından, Beyaz Saray, Pekin’in Rusya’ya yönelik yaptırımları delmesi halinde bir dizi yaptırımın devreye alınacağı uyarısında bulundu. Çinli yetkiler ise krizin bir parçası olmadıklarını ve yaptırımlardan etkilenmek istemediklerini söyledi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
ABD’den Çin’e “Rusya’ya yardım” uyarısı: Yaptırımlarla tehdit etti
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Ukrayna savaşında yirminci gün geride kalırken, Batılı ülkeler ile Rusya arasındaki gerilim Çin’e sıçrama işaretleri gösteriyor. Savaş öncesi Rusya’ya destek açıklamalarında bulunan Pekin yönetimi, başta ABD olmak üzere Avrupalı ülkeler tarafından savaşa taraf olmama konusunda uyarılmaya başlandı.

Pazartesi günü ABD ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı’nın 7 saate varan görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan Pekin’e tehdit gibi açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin’in Rusya’nın savaş çabalarını desteklemek için askeri veya herhangi bir şekilde yardım sağlaması halinde, ABD ve müttefiklerinin harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.

‘HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ’ MESAJI

  • Rusya’nın Çin’den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialara değinen Psaki, “Kullanmamız gerektiğinde, Avrupalı ortaklarımızla koordineli olarak emrimizde bir dizi araç var” ifadeleriyle Çin’in de olası yaptırımlara hedef olabileceği mesajını verdi.

YAPTIRIMLAR DELİNİRSE SONUÇLARI OLUR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Beyaz Saray ile paralel bir açıklama yaptı. Price, ABD’nin ve Batı’nın Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırımlarının ortada olduğuna işaret ederek, “Çin, Rusya’ya askeri anlamda ya da yaptırımları delecek şekilde yardım ederse bunun sonuçları olur” diye konuştu.

YARDIM KONUSUNDA İSTEKLİ

  • Öte yandan ABD’nin Şubat ayının son günlerinde Avrupalı ülkeleri, Rusya’nın Çin’den silahlı insansız hava aracı istediğine yönelik istihbarat paylaşımında bulunduğu ve uyarıda bulunduğu belirtildi. Financial Times’ın haberine göre, Rusya ayrıca, karadan havaya füze dahil olmak üzere istihbarat gereçleri ile başta zırhlı araçlar olmak üzere lojistik ve destek araçları istediği kaydedildi. Pekin’in Moskova’ya askeri yardım konusunda istekli olduğu aktarıldı.

6 BİN 400’E ULAŞTI

Öte yandan küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellumai’nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat’tan itibaren 3 bin 646 yeni yaptırıma maruz kaldı. Böylece Rusya’ya uygulanan yaptırımların sayısı 6 bin 400’e ulaştı. Rusya, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran’ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye’yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore’yi geride bırakmıştı.

Wang Yi
Wang Yi

KRİZİN PARÇASI DEĞİLİZ

ABD’nin Çin’i hedef alan açıklamalarına, Pekin’den dolaylı cevap geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin İspanyol mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, “Çin’in krizin bir parçası olmadığı ve yaptırımlardan en az şekilde etkilenmeyi beklediğini” söylediği belirtildi. Wang Yi, ülkesinin Batı’nın Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlarından etkilenmek istemediğini söyledi.

Biden Avrupa turuna hazırlanıyor

  • ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna işgali sonrası müttefiklerle yakın temaslarda bulunmak üzere Avrupa turu düzenlemeye hazırlanıyor. Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberde, görüşmelerin devam ettiği ve gezinin Belçika’nın başkenti Brüksel’den başlayabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Polonya ve Romanya’ya ziyaretler gerçekleştirmişti.

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