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ABD'den Çin'in yanı başında tehlikeli hamle: Dünyanın en büyüğünü Güney Kore'ye konuşlandırdı

ABD'nin, "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden bir gün sonra Güney Kore'nin Busan Limanı'na ulaştı. Hamlenin, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti

10:37 . 16/06/2023 Cuma
AA
USS Michigan

USS Michigan

ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata tepki olarak Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasının ardından ABD'den yeni bir hamle geldi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan'ı, Güney Kore'ye konuşlandırdığı bildirildi.

'Özel operasyon kapasitelerini ölçen tatbikat yapacak'

Açıklamada, USS Michigan'ın konuşlandırılmasıyla Güney Kore ve ABD donanmalarının, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı özel operasyon kapasitelerini ölçen bir tatbikat yapacağı aktarıldı.

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan Limanı'na ulaşan USS Michigan'ın, burada ne kadar kalacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin "Ohio sınıfı" 4 denizaltısından biri olan USS Michigan, saklanma özelliğinin yanı sıra son teknoloji iletişim ve güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip. 170 metre uzunluğunda ve 18 bin ton ağırlığındaki USS Michigan, "dünyadaki en büyük denizaltılardan biri" olarak biliniyor.

ABD, en son 2017'de, USS Michigan'ı Busan Limanı'na göndermişti.



#ABD
#Busan Limanı
#denizaltı
#güdümlü balistik füze denizaltısı
#Güney KORE
#Ohio sınıfı
#USS Michigan
1 saat önce
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