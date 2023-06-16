ABD'den Çin'in yanı başında tehlikeli hamle: Dünyanın en büyüğünü Güney Kore'ye konuşlandırdı

Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, İran ve ABD'nin bir esir takası anlaşmasının ayrıntılarında çözüme yakın olduğunu söyledi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Tahran'a yaptığı ilk resmi ziyaretin arifesinde Maskat yönetimi, İran ile Belçika arasında bir esir takası anlaşmasına aracılık etmişti.