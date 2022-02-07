Dünya ABDden DEAŞın Horasan kolu lideri Ghafariyle ilgili bilgi verene 10 milyon dolar
AMERİKA

ABD'den DEAŞ’ın Horasan kolu lideri Ghafari'yle ilgili bilgi verene 10 milyon dolar

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın Horasan kolunun lideri olarak bilinen Sanaullah Ghafari'nin yakalanmasına yardımcı olacak kişiye 10 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
ABDden DEAŞ’ın Horasan kolu lideri Ghafariyle ilgili bilgi verene 10 milyon dolar
DEAŞ’ın Horasan kolu lideri Ghafari

ABD, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından DEAŞ’ın Horasan kolunun lideri Sanaullah Ghafari'nin peşine düştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ghafari'nin "kimliğini veya yerini" tespit etmeye yardımcı olacak bilgi için 10 milyon dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

Açıklamada, geçtiğimiz sene 26 Ağustos’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen bombalı saldırının faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak her bilgi için de 10 milyon dolara kadar ödül verileceği aktarıldı. Açıklamada, "Ghafari, Afganistan'daki tüm DEAŞ-K operasyonlarını onaylamaktan ve operasyonları yürütmek için finansman sağlamaktan sorumludur" denildi.

ABD, Şahab el-Muhacir olarak da bilinen Sanaullah Ghafari’nin Haziran 2020'de DEAŞ’ın Horasan kolunun lideri olduğunu açıklamıştı. Hakkında çok az şey bilinen Ghafari'nin terör örgütü El Kaide’de üst düzey lider veya Taliban'ın en güçlü ve korkulan gruplarından biri olan Hakkani ağının eski bir üyesi olduğu düşünülüyor.

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