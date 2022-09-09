ABD'den destek sözü: Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız

Avrupa soğuk kış günlerini beklerken ABD'den destek açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'deki NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı.

Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Ukrayna'ya ABD desteğinin süreceğini, son olarak 2,2 milyar dolar yardım açıkladıklarını hatırlattı.

Blinken, "Rusya'nın saldırganlığını bitirmenin tek yolu diplomasidir ancak şu anda diplomasi yürütebileceğime dair bir işareti Rusya'dan göremiyoruz. Ancak bunun zamanı geldiğinde Ukrayna en güçlü durumunda olmalı." dedi.

Ukrayna ordusunun son günlerde Rus güçlerine karşı ciddi kazanımlar elde ettiğini, Rus ordusunun moralinin bozuk olduğunu belirten Blinken, "Bazı Rus askerleri nereye gönderildiğini bile bilmeden cepheye gidiyor." diye konuştu.

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Blinken, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin kötüleştiği ve ülkenin büyük bir bedel ödediği görüşünü dile getirdi. Blinken, Rus ordusunun gücünü göstermeye çalıştığını ancak Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden silah almak zorunda kaldığını kaydetti.

"Soğukta bırakmayacağız"

Avrupa'nın enerji sorununa da değinen Blinken, "Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksek. Ancak boyun eğmenin maliyeti daha yüksek olacaktır." ifadesini kullandı.

Blinken, Avrupa'da enerji maliyetlerinin arttığını, birçok kişinin bu kış evini ısıtmakta zorlanacağını belirterek "Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız." dedi.

NATO: Rusya durursa barış olur

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de "Ukrayna'daki savaş kritik bir aşamaya giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Ukrayna kuvvetlerinin Moskova'nın Donbas'taki saldırısını püskürtmeyi başardığını aktaran Stoltenberg, son birkaç gün içinde hem güneyde hem doğuda ilerleme görüldüğünü söyledi.

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Stoltenberg, bu durumun uzun sürmeyebileceğini ifade ederek "Uzun vade için hazırlıklı olmalıyız ve ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya destek vermeye hazır olmalıyız." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya savaşmayı bırakırsa barış olur. Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir ulus olarak varlığı sona erer." ifadelerini kullandı.

Kışın zorlu geçeceğine işaret eden Stoltenberg, Ukrayna ordusuna silah ve mühimmatın yanı sıra kışlık giysiler, çadırlar, jeneratör gibi teçhizatın da sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

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Ukrayna'ya sağlanan yardımlar

Stoltenberg, bir soru üzerine bazı müttefiklerin Ukrayna'ya sağlanan silah ve mühimmatla ilgili stokların fazla tükenip tükenmediği konusunu gündeme getirmesine değindi.

Bunların Rusya'nın Avrupa'daki bağımsız egemen bir ulusa karşı saldırgan eylemlerini durdurmak için kullanıldığını anımsatan Stoltenberg, "Başkan Putin Ukrayna'da kazanırsa bu sadece Ukraynalılar için değil, aynı zamanda hepimiz için tehlikelidir." diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk günden beri ABD, Ukrayna'ya insani ve askeri olarak pek çok destek sağladı. En başından beri Ukrayna'nın yanında olan ABD'den olay yaratacak kriz çıkaracak bir itiraf geldi. İşte detaylar... ABD'den kriz çıkaracak bir itiraf geldi. Pentagon, Ukrayna uçaklarının Rus radar sistemlerini hedef alabilmesi için anti-radar füzeleri gönderdiğini ilk kez açıkladı.<br><br>ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna uçaklarının Rus radar sistemlerini hedef alabilmesi için anti-radar füzeleri gönderdiğini ilk kez kabul etti. CNN'de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'da kullanılması için \"bir miktar\" füze gönderdiğini açıkladı. Kahl, ne tür anti-radar füzesinin gönderildiği, kaç adet füzenin sağlandığı veya ne zaman gönderildiğine dair detay vermedi.<br><br>Daha önceki askeri yardımlarda söz konusu füzenin gönderildiği açıklanmasa da Kahl, Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin güçlü kalmasını sağlamak için pek çok destek sağladıklarını söyledi. ABD'nin, Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma Mig-29 savaş uçaklarının yedek parçaları gönderdiğine dikkati çeken Kahl, gönderilen füzelerin Rus radarları ve sistemleri üzerinde etkileri olabileceğini kaydetti.<br><br>Kahl ayrıca Pentagon'un Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah paketi desteğini açıkladı. Bu, şimdiye kadar ABD'den Ukrayna'ya verilen en yüksek silah paketi desteği oldu. Bu paketle ABD, şubat ayından bu yana Ukrayna'ya toplam 9,1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlamayı taahhüt etmiş oldu.<br><br>CNN'e konuşan bir savunma yetkilisi, gönderilen füze türünün AGM-88 HARM adlı yüksek hızlı anti-radyasyon füzesi olduğunu belirtti. Raytheon firması tarafından üretilen ve 30 milin üzerinde bir menzili olduğu düşünülen havadan karaya taktik saldırı füzesinin, S-400 gibi Rus uçaksavar radar sistemlerini dahi hedef almak için kullanılabileceği belirtiliyor.<br><br>Ukraynalılar, HARM füzelerini aldıklarını veya kullandıklarını kamuya açıklamasa da son günlerdeki saha raporlarının söz konusu füzelerin kullanıldığına işaret ettiği bildirildi. ABD'den kriz çıkaracak itiraf Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk günden beri ABD, Ukrayna'ya insani ve askeri olarak pek çok destek sağladı. En başından beri Ukrayna'nın yanında olan ABD'den olay yaratacak kriz çıkaracak bir itiraf geldi. İşte detaylar... BiP'te paylaş

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Stoltenberg, "Dolayısıyla bu stokların kullanılması, aslında kendi güvenliğimizi artırmaya ve Rusya'nın NATO ülkelerine karşı herhangi bir saldırgan eylemde bulunma riskini azaltmaya yardımcı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Müttefiklere daha fazla destek için çağrıda bulunan Stoltenberg, verilen desteğin sahada büyük bir fark yarattığının görüldüğünü dile getirdi.

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Stoltenberg, stokların seviyesi ile ilgili endişeyi gidermenin diğer bir yolunun da daha fazla üretmek olduğunu, bunun için tüm başkentlerle temasların sürdüğünü, savunma planlaması konusunda NATO'da yapılar kurulduğunu kaydetti.