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Dünya ABDden dikkat çeken konuşlandırma Venezuela yakınlarına istihbarat uçağı gönderdi
AMERİKA

ABD'den dikkat çeken konuşlandırma: Venezuela yakınlarına istihbarat uçağı gönderdi

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Venezuela’ya 50 deniz mili (80 kilometre) mesafedeki Curaçao adasına, aralarında Awacs istihbarat uçaklarının da bulunduğu 4 askeri uçak konuşlandırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Komutanlıktan yapılan açıklamada, konuşlandırmanın geçici ve Karayip bölgesindeki narkotik faaliyetlere destek vermek amacıyla yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, adaya ABD Hava Kuvvetlerine bağlı iki E-3 Awacs uçağı, bir E-8 J-Stars uçağı ve bir KC-135 tanker uçağının yanı sıra 200 havacı askerin konuşlandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Uçakların, Hollanda’ya bağlı Curaçao adasından havalanıp uluslararası hava sahasında faaliyet göstereceği belirtilen açıklamada, yapılacak sevkiyatı ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Nisan’da verdiği bölgedeki narkotik faaliyetlerle mücadelenin artırılması talimatının bir parçası olduğu belirtildi.

Maduro yönetimini devirmek istemişlerdi


Uçakların Venezuela kıyılarına 80 kilometre mesafeye konuşlandırılmış olması dikkati çekti.

ABD uzun zamandır Nicolas Maduro yönetimindeki Venezuela hükümetini devirip, yerine Juan Guaido’yu getirmeye çalışıyor. Ancak şu ana bu konuda yapılan birçok girişim başarısız kaldı.

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