Dünya ABDden dikkat çeken Türkiye açıklaması İş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır
AMERİKA

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: İş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ortak öncelikler konusunda müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABDden dikkat çeken Türkiye açıklaması: İş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile tam da zamanında konuşma fırsatı buldum. Ortak öncelikler konusunda NATO Müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Yunanistan ile yapıcı görüşmelere desteğimizi dile getirdim. Demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarlarımız da dahil olmak üzere ABD ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemini görüştü.” ifadelerine yer verdi.

Price, Blinken’ın, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki müzakerelere ABD'nin desteğinin sürdüğünü ilettiğini belirtti.

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