ABD'den F-16 alımında son durum: Yunanistan'a rağmen olumlu

Fox News sunucusu Tucker Carlson: Anaokulundaki çocuklarımıza LGBT'yi öğretiyorlar

Fox News'in ünlü sunucusu Tucker Carlson, ABD'deki LGBT faaliyetlerini mercek altına aldı. Carlson Los Angeles'ta öğretmenlere, anaokulu çağındaki küçük çocuklara 'kadın ve erkek dışındaki' sapkın yönelimlerin öğretilmesi talimatına tepki gösterdi. Carlson, 'Bu bir nevi medeniyeti tahrip etmektir ve bir kaos ya da karmaşaya neden olabilir. Bir okul neden anaokulu çağındaki çocuğunuzla cinsellik hakkında konuşur ki? Bunu yaptıkları için tutuklanmaları gerekmez mi?' dedi. Sunucu, okullarda uygulanan cinsellik müfredatındaki skandalları ortaya çıkaran uzman muhabir Chris Rufo ile de bağlantı kurarak, edindiği bilgileri paylaşmasını istedi. Rufo, Los Angeles'taki devlet okullarının pedagojik eğitiminin LGBT aktivizminin uydurduğu 'queer, trans, panseksüel, akışkan cinsiyetli, iki ruh' gibi bilim dışı temeller üzerine kurulduğunu anlattı. Rufo, 'Tamamı delice ve son derece sentetik, uydurulmuş cinsel kimlikleri deneyimlemeleri konusunda eğitiyorlar. Biz bir zamanlar bunların sadece akademiye yerleştiğini düşünüyorduk ama şimdi görüyoruz ki Los Angeles'taki ilkokulların en önde gelen konusu haline geldi.'