Dünya ABDden F-16 alımında son durum Yunanistana rağmen olumlu
AMERİKA

ABD'den F-16 alımında son durum: Yunanistan'a rağmen olumlu

Türk heyeti, ABD'den F-16 alımlarıyla ilgili görüşmeleri sürdürmek için Washington'a gitti. Yunanistan'a rağmen sürecin olumlu ilerlediği bilgisi paylaşıldı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden F-16 alımında son durum: Yunanistana rağmen olumlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde gündeme gelen F-16 alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için Türkiye'den askeri heyet ABD'ye gitti. Sabah'ın haberine göre; Yunanistan'ın karşı lobisine rağmen süreç olumlu seyrediyor.

TEKNİK ŞARTLAR SUNULACAK

Türkiye, eylül ayında 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi talep mektubu iletmişti.

Görüşmelerde, ABD Kongresi'ne sunulacak F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren teklif mektubu üzerinde çalışılacağı kaydedildi. ABD, Türkiye'nin istekleri çerçevesinde bir fiyat teklifinde bulunacak.

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  • Öte yandan Ankara, ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan, Türkiye'ye satılacak uçakların Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğine ilişkin maddenin de kaldırılacağını düşünüyor. Pentagon'un bu konuda Kongre'ye bir mektup yazmasının yeterli olacağı belirtildi.

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