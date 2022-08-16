ABD'den F-16 alımında son durum: Yunanistan'a rağmen olumlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde gündeme gelen F-16 alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için Türkiye'den askeri heyet ABD'ye gitti. Sabah'ın haberine göre; Yunanistan'ın karşı lobisine rağmen süreç olumlu seyrediyor.
TEKNİK ŞARTLAR SUNULACAK
Türkiye, eylül ayında 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi talep mektubu iletmişti.
Görüşmelerde, ABD Kongresi'ne sunulacak F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren teklif mektubu üzerinde çalışılacağı kaydedildi. ABD, Türkiye'nin istekleri çerçevesinde bir fiyat teklifinde bulunacak.
- Öte yandan Ankara, ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan, Türkiye'ye satılacak uçakların Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğine ilişkin maddenin de kaldırılacağını düşünüyor. Pentagon'un bu konuda Kongre'ye bir mektup yazmasının yeterli olacağı belirtildi.