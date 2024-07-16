ABD'den Gazze tepkisi: Hiçbir şey sivillere saldırıyı meşru kılamaz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, İsrail'in "militanları" hedef alma hakkının sivilleri öldürmeyi meşru kılıp kılmayacağına yönelik sorusunu yanıtladı.
Miller, İsrail makamlarının hedef alınan alanlarda "militanların" bulunduğunu belirttiklerine işaret ederek, "İsrail'in militanları hedef alma hakkı var." dedi.
Ateşkes için müzakereler sürüyor
Miller, ayrıca Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Çözülmesi gereken bazı sorunlar bulunduğuna işaret eden Miller, önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.