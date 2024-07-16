|
Dünya

ABD'den Gazze tepkisi: Hiçbir şey sivillere saldırıyı meşru kılamaz

ABD Dışişleri Bakanlığı, halen Gazze'de çok fazla sivilin öldüğünü, İsrail'in "militanları" hedef alma hakkı bulunduğunu ancak hiçbir şeyin sivillere saldırıyı meşru kılamayacağını belirtti.

00:34 - 16/07/2024 Salı
AA
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller açıklama yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, İsrail'in "militanları" hedef alma hakkının sivilleri öldürmeyi meşru kılıp kılmayacağına yönelik sorusunu yanıtladı.

Çok sayıda sivilin öldüğünü ve daha fazla sivil ölümü istemediklerinden ateşkes için çabaladıklarını savunan Miller, İsrail'in sivil ölümü azaltmak için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Miller, İsrail makamlarının hedef alınan alanlarda "militanların" bulunduğunu belirttiklerine işaret ederek, "İsrail'in militanları hedef alma hakkı var." dedi.

Militanların okullar, camiler ve hastanelerde saklandığını savunan Miller
, "Bu İsrail için durumu iyice zorlaştırıyor ancak sivillerin öldürülmesini hiçbir şey meşru kılamaz."
diye konuştu.

Ateşkes için müzakereler sürüyor

Miller, ayrıca Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Çözülmesi gereken bazı sorunlar bulunduğuna işaret eden Miller, önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Miller,
"İyimser olmakla birlikte gerçekçi olmaya devam ediyoruz. Tarafların anlaşması gerekiyor."
ifadesini kullandı.


#ABD
#ateşkes
#Filistin
#gazze
#israil
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak 2024? Torba Yasa 3600 ek gösterge var mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?