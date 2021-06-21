Dünya ABDden İranın yeni Cumhurbaşkanı Reisiye İşlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak
AMERİKA

ABD'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye: İşlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABDden İranın yeni Cumhurbaşkanı Reisiye: İşlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak
İran Cumhurbaşkanı Reisi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'daki yönetim değişikliğinin ardından bu ülke ile nükleer görüşmelerin nasıl devam edeceğinin sorulması üzerine, "Başkan Joe Biden, bu görüşmelerde karar verici kişi olarak İran Lideri Ali Hamaney'i görüyor. Bu durum seçimlerden önce de öyleydi, bugün de öyle, muhtemelen ilerde de öyle olacak." dedi.

İran yönetimine "siyasi tutuklular" ve "insan hakları" çağrısı

Psaki, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçmişteki insan hakları ihlalleriyle ABD'nin yaptırım listesinde olduğunun anımsatılması üzerine, "Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak. İran yönetimine siyasi tutukluların serbest bırakılması, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyulması için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

İran ile nükleer görüşmelerin sürdüğünün ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığının altını çizen Psaki, "İran dünya sahasında, insan hakları ya da bölgedeki ilişkileri gibi konularda dünyada iyi bir aktör değil. Biz ulusal çıkarlarımız için bir nükleer anlaşma peşindeyiz ancak bu noktayı atlamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden- Gani görüşmesini değerlendirdi

Psaki, Biden'ın 25 Haziran Cuma günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yapacağı görüşmeye de "çok değer verdiğini" belirtti.

Sözcü Psaki, Biden ve Gani'nin söz konusu görüşmede ortak çalışma alanlarını ve insan hakları yardımları mevzusunu görüşeceklerini kaydetti.

Hamaney’in veliahtı
DÜNYA
Hamaney’in veliahtı
Abone Ol Google News
Yasakları kaldıran tablo

Yasakları kaldıran tablo

Bakanlık koronavirüs tablosunu açıkladı.
EURO 2020de duygusal anlar

EURO 2020'de duygusal anlar

​Kuzey Makedonya'nın yıldızı, turnuvada futbola veda etti.
Çin ve Almanyayıgeride bıraktık

Çin ve Almanya'yı
geride bıraktık

​Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin.
Yeni dönem <br>1 Temmuz'da başlıyor

Yeni dönem
1 Temmuz'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kararları açıkladı.

​Avusturya Mahkemesi'nden Sezgin Baran Korkmaz kararı.
'Barbaroslar' bomba gibi geliyor

'Barbaroslar' bomba gibi geliyor

​Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikâyesi...

Bitlis'ten 'beyaz altın' fışkırıyor

Bitlis'ten 'beyaz altın' fışkırıyor

Ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlıyor.

Ciroları 35 milyar dolara ulaştı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.