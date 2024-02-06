ABD’den katliam için 14 milyar dolar daha

Soykırım sanığı İsrail, Gazze’de savaş suçlarından oluşan karanlık sicilini kabartırken, terör devletinin baş hamisi ABD’den de savaşı körükleyecek bir hamle geldi. ABD Senatosu, İsrail’e 14,1 milyar dolarlık fonu içeren 118 milyar dolarlık paketin bu hafta görüşüleceğini açıkladı. Paket farklı bölgelerdeki çatışma alanlarındaki yangınları da körükler nitelikte. Rusya ile savaşında Ukrayna'yı desteklemek için 60,1 milyar dolar silah desteğinin yanı sıra, Kızıldeniz’de Yemen’e yönelik saldırılar için 2,44 milyar dolar, Hint-Pasifik'te Çin karşıtı bloku desteklemek için ise 4,83 milyar dolarlık yardım görüşülecek.

İSRAİL’E DEV DESTEK

İsrail’e yapılacak yardımın içeriği de belli oldu. Pakette İsrail'in Demir Kubbe ve Davut Sapanı hava savunma sistemleri için 4 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı. emir Işın adlı hava savunma sistemine ayrılan para ise, 1,2 milyar dolar. İsrail’in toprak bütünlüğü korumak ve askeri caydırıcılığını artırmak adına 3,5 milyar dolarlık yardım tahsis edilmesini kabul gören tasarıda, ayrıca ABD'nin Yemen’i hedef aldığı saldırılara 2,44 milyar dolar da sağlanıyor. Yemen’deki Husi güçleri, Gazze katliamına tepki olarak, Kızıldeniz’de İsrail’e giden gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

EN ÇOK BIDEN İSTİYOR

Paketle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, sınır güvenliğinin artırılması için daha fazla kaynak ayrılması ve Ukrayna ile İsrail'e yardımların bir an önce gönderilebilmesi için paketin bir an önce geçmesi noktasında Kongre üyelerine çağrı yaptı. Gazze’ye yönelik soykırımın en büyük destekçisi olarak kabul göre Biden, "Tasarıyı masama gönderin, derhal imzalayacağım" ifadesini kullandı. Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı.

SİLAH LOBİSİ KAZANACAK

Söz konusu paketin geçmesi, İsrail ve Ukrayna’dan ziyade en çok ABD savunma sanayii firmaları ve ülkedeki silah lobisini memnun edecek. Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardımın yanı sıra İsrail ve Pasifik'teki müttefiklerine fon sağlayacak olan Senato uzlaşmasından ABD savunma sanayii yaklaşık 35 milyar dolar kazanacak.







