ABD'den kritik hamle: Bölgeye yeni savaş gemisi ve binlerce asker gönderiyor

ABD, Güney Kore ve Japonya Joe Biden'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos'ta görüşecekleri duyuruldu. Toplantıda görüşülecek başlıca konulardan biri Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirme olduğu belirtiliyor. Liderler, Ukrayna'da devam eden savaş ve tedarik zinciri problemlerine de değinecekler.