ABD'den Kuzey Kore'nin kitle imha silah programına yardımcı olmakla suçladığı kişilere yaptırım

17:4026/09/2025, Cuma
AA
ABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore hükümetinin kitle imha silahları ve balistik füze programları için "yasa dışı gelir elde etmedeki rolleri" gerekçesiyle suçladığı 5 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden (OFAC) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah programlarının, ABD ve müttefikleri için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu programların devamını sağlayan finansal ilişkileri hedef almaya devam edeceklerini kaydetti.

Yaptırım kararının, Kuzey Kore'nin Madencilik Geliştirme ve Ticaret Şirketi (KOMID) ile Genel Keşif Bürosu'nun (RGB) yurt dışındaki temsilcilerine odaklandığı vurgulanan açıklamada, yaptırımlara "KOMID ile Myanmar askeri rejimi arasındaki silah anlaşmalarını kolaylaştıran önemli bir ağın da dahil edildiği" aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararının, Myanmar'a yapılan silah satışlarını aksatacağı ve Kuzey Kore rejimi için önemli bir finansman akışını keseceği kaydedildi.

5 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım kararı alındığı belirtilen açıklamada, bunların Myanmar merkezli "Royal Shune Lei" adlı silah tedarik şirketi ile 3 çalışanının yanı sıra KOMID ve RGB temsilcileri olduğu ifade edildi.



