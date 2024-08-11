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Dünya

ABD'den Maduro'ya 'Başkanlığı bırak bize sığın' teklifi: Garanti veriyoruz iade etmeyeceğiz

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 'başkanlıktan feragat etmesi' karşılığında siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu yazdı. Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerine, 'Venezuela'ya iade etmeme garantisi' verildiği öne sürüldü. Ülkesindeki seçimi yüzde 51'in üzerinde aldığı oyla üçüncü kez kazanan Maduro, ABD'ye çağrıda bulunarak, "Venezuela'nın içişlerine karışmayın." ifadesini kullanmıştı. Maduro, ABD ile seçimler öncesinde imzalanan 'gizli' anlaşmanın da belgelerini paylaşmıştı.

22:03 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 22:15 - 11/08/2024 Pazar
AA
Joe Biden - Nicolas Maduro
Joe Biden - Nicolas Maduro

WSJ'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin, "gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak" Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında, ocaktaki yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Maduro'ya 'Başkanlığı bırak bize sığın' teklifi: İade etmeyeceğiz

Gazeteye açıklamalarda bulunan kaynaklardan biri, Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerinin
"gelecekte ülkenin adli makamlarınca yargılanmaları durumunda, Venezuela'ya iade etmeme garantisi"
de verildiğini ifade etti.

'Muhalefetin umut ışığı' ABD'den!

Haberde, ABD ile Maduro hükümeti arasındaki "gizli görüşmelerin", 28 Temmuz'daki seçimlerde kendilerinin açık farkla kazandığını ileri süren ve seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi.

ABD ile Venezuela arasında geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılan "gizli anlaşma"nın yapıldığı görüşmelerde de "Maduro'nun görevi bırakması" konusunun gündeme geldiği aktarılan haberde, Venezuela Devlet Başkanı'nın bu konuyu görüşmeye yanaşmadığı kaydedildi.

Maduro belgeleri paylaşmıştı: Ambargo kaldırılacak

Maduro, geçen hafta, ABD ile varılan ve Katar'da imzalanan "gizli anlaşmaya" dair belgeleri sosyal medyada paylaşmıştı. Paylaşımda yer alan belgelerde, Biden yönetimiyle Maduro yönetiminin ülkedeki devlet başkanı seçimine muhalefetin katılması ve seçimlere "bağlı kalınması" halinde ABD'nin Venezuela'ya petrol, bankacılık ve altın sektörlerindeki yaptırımlarını kaldırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Nicolas Maduro, 9 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik,
"Venezuela'nın içişlerine karışmayın. Bu sizden tek isteğim."
ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'daki seçimlerde neler oldu?

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas
Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan
muhalefet
, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin
doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.



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#Seçim
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