Dünya ABDden Mescid-i Aksadaki baskına tepki Statükoya zarar verilmesine karşıyız
AMERİKA

ABD'den Mescid-i Aksa'daki baskına tepki: Statükoya zarar verilmesine karşıyız

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının ardından, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, ABD yönetiminin Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşı olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
ABDden Mescid-i Aksadaki baskına tepki: Statükoya zarar verilmesine karşıyız
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides

Büyükelçi Nides, İsrail haber sitesi Walla'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında konuştu. Nides konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

  • "Biden yönetiminin Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşı olduğunu" belirterek, "Açık konuşalım, statükoyu korumak istiyoruz ve bunu engelleyen uygulamalar kabul edilemez. İsrail hükümetiyle bu konudaki görüşmelerimizde çok nettik."

Mescid-i Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

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