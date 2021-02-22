ABD'den ret yanıtı alan BAE Rusya'ya yöneldi: 500 helikopter alacak

BAE’nin geçtiğimiz yılın eylül ayında ABD arabuluculuğuyla İsrail ile ikili ilişkilerini normalleştirmesi başta Filistin olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirmişti.

Ortadoğu’da son on senedir aktif bir dış politika izleyen BAE’nin bölgede güç kazanmak maksadıyla Washington koridorlarında yürüttüğü lobicilik faaliyetleri böylece sonuç vermişti.

DÜNYA Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı

ABD'den ret yanıtı alınca Rusya'ya yöneldiler

Fakat BAE, geçtiğimiz günlerde ABD’den F-35 almak istemiş ve ret yanıtı almıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin BAE’ye F-35 savaş uçağı satışını askıya almasının BAE-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini açıkladı.

Netanyahu, “Geri dönüşü olmayan noktayı geçtik. Herkes İsrail ile bağ kurmanın büyük faydaları olduğunu anlıyor.” dedi.

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Tam da bu gelişmelerin üzerine Rusya Devlet Televizyonu RT(Russia Today) dikkat çeken bir haberi kamuoyuyla paylaştı.

Habere göre, ABD ve İsrail’in çiçeği burnunda müttefiki BAE, polis kuvvetleri için Rusya’dan 500 adet helikopter satın alacağını açıkladı.