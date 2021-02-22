Dünya ABDden ret yanıtı alan BAE Rusyaya yöneldi 500 helikopter alacak
ORTADOĞU

ABD'den ret yanıtı alan BAE Rusya'ya yöneldi: 500 helikopter alacak

ABD’nin arabuluculuğuyla İsrail ile 'normalleşen' Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ile askeri iş birliği yaptı. Geçtiğimiz günlerde F-35 satın alma talebi ABD tarafından reddedilen BAE’nin bu gelişme sonrası Rusya’dan 500 helikopter alacak olması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

BAE’nin geçtiğimiz yılın eylül ayında ABD arabuluculuğuyla İsrail ile ikili ilişkilerini normalleştirmesi başta Filistin olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirmişti.

Ortadoğu’da son on senedir aktif bir dış politika izleyen BAE’nin bölgede güç kazanmak maksadıyla Washington koridorlarında yürüttüğü lobicilik faaliyetleri böylece sonuç vermişti.

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Fakat BAE, geçtiğimiz günlerde ABD’den F-35 almak istemiş ve ret yanıtı almıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin BAE’ye F-35 savaş uçağı satışını askıya almasının BAE-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini açıkladı.

Netanyahu, “Geri dönüşü olmayan noktayı geçtik. Herkes İsrail ile bağ kurmanın büyük faydaları olduğunu anlıyor.” dedi.

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Tam da bu gelişmelerin üzerine Rusya Devlet Televizyonu RT(Russia Today) dikkat çeken bir haberi kamuoyuyla paylaştı.

Habere göre, ABD ve İsrail’in çiçeği burnunda müttefiki BAE, polis kuvvetleri için Rusya’dan 500 adet helikopter satın alacağını açıkladı.

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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.
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