ABD'den 'Rusya Ukrayna'da referanduma hazırlanıyor' iddiası

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine verdiği brifingde, dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarına yönelik "ilhak planı"na devam ettiğini kaydeden Kirby, 'Rusya'da hükümetin, özellikle Harkiv'de sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya'nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz' ifadesini kullandı.

Kirby, ABD ve uluslararası toplumun, Ukrayna'da herhangi bir ilhakın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Rusya'nın bu referandumun sonuçlarını manipüle etmeye çalışacağını ve Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını söyleyeceğini tahmin ediyoruz. Bu dezenformasyona acil bir şekilde karşı çıkmak çok önemli. Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediğine ilişkin herhangi bir açıklama kesinlikle doğru değildir. Son 6 ayda Ukrayna halkı Rusya'ya karşı çıktığını çok net gösterdi.'

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FOTOĞRAF 5 Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br> TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br> Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br> Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br> Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br> Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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