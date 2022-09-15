Dünya ABDden Rusyanın Ukraynadaki savaşını kolaylaştıran 22 kişi ve iki kuruluşa yaptırım
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ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran 22 kişi ve iki kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştırdıkları gerekçesiyle 22 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

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Haber Merkezi AA
​ABDden Rusyanın Ukraynadaki savaşını kolaylaştıran 22 kişi ve iki kuruluşa yaptırım
Arşiv.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kolaylaştıran kişi ve gruplara yeni yaptırımlar uygulandığı aktarıldı.

Söz konusu yaptırım kararının 22 kişi ve iki kuruluşu hedef aldığı belirtilen açıklamada, yaptırım uygulananlar arasında Ukrayna'da Rusya ordusunun yanında savaşa katılan neo-Nazi paramiliter bir grup olan "Task Force Rusich" ile iki üst düzey liderinin de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların, Rusya'ya yeni ihracat kontrolleri uygulayan Ticaret Bakanlığı ve Rusya'nın savunma ile yüksek teknoloji endüstrilerini hedef alan Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak uygulandığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Rusya'yı "savaş suçlarından ve saldırganlığından" sorumlu tutmak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

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