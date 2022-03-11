Dünya ABDden savaşı TikTok ile durdurma adımı Fenomenlere brifing verildi
AMERİKA

ABD'den savaşı TikTok ile durdurma adımı: Fenomenlere brifing verildi

ABD basını, Beyaz Saray'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları konusunda TikTok fenomenlerine 'savaş' konulu brifing verdiğini yazdı.

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Haber Merkezi AA
ABDden savaşı TikTok ile durdurma adımı: Fenomenlere brifing verildi
Beyaz Saray, TikTok fenomenlerine savaş konulu brifing verdi.

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi ekibi dün öğleden sonra TikTok'ta en çok takipçili hesaplar arasında bulunan 30 hesabın sahibiyle Zoom üzerinden bir araya geldi.

"AMAÇ Z KUŞAĞINA DOĞRU BİR ŞEKİLDE ULAŞMAK"

Toplantıda Beyaz Saray ekibi, katılımcılara Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, ABD'nin stratejik hedefleri ve Ukrayna'ya ulaştırılan yardımlar konusunda bilgi verdi.

Beyaz Saray'ın son dönemde Ukrayna savaşı konusundaki bilgilerin yayılmasında Tiktok'un önemini fark ettiği ve bu toplantıyı da Z kuşağına doğru bir şekilde ulaşmak için yaptığı aktarıldı.

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