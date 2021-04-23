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Dünya ABDden sözde soykırım mesajı Türkiye bizim için uzun süredir değerli bir müttefik
AMERİKA

ABD'den 'sözde soykırım' mesajı: Türkiye bizim için uzun süredir değerli bir müttefik

ABD'den 'sözde soykırım' mesajı: Türkiye bizim için uzun süredir değerli bir müttefik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Başkan Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanıp kullanmayacağıyla ilgili olarak, "Açıklama Beyaz Saray'dan yapılacak. Şu anda bu konu hakkında sizlere söyleyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kendileri için değerli bir müttefik olduğunu kaydeden Price, "Türkiye ile ortak çıkarlarımız olduğu gibi anlaşmazlıklarımızın olduğu yerlerde de diyaloğa gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
ABDden sözde soykırım mesajı: Türkiye bizim için uzun süredir değerli bir müttefik
Ned Price

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilen ilişkileri ve son durumu değerlendirdi.

Price, Rus tarafının sınırdaki askerlerini geri çekmesine ilişkin haberleri ve sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Ukraynalı mevkidaşları ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti.

Sözcü, "Biz Rus yetkililerle kurduğumuz tüm temaslarda kendilerinin bölgede tansiyonu artıracak adımlardan sakınması ve Ukrayna etrafındaki agresif eylemlerine derhal son vermeleri çağrısında bulunmuştuk, buna işgal altındaki Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki askeri yığınaklar da dahil. Bu sureci yakından izliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti.

İsrail'e destek

ABD Dışişleri Sözcüsü, Suriye topraklarından atılan bir füzenin İsrail'in güneyine düşmesi konusunda, "İsrail'i tehdit eden bu tür saldırıları kınıyoruz ve İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Price, söz konusu füze saldırısının İran ile bir ilgisinin olup olmadığını teyit edecek bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Suriye topraklarından atılan bir füzenin İsrail'in güneyinde Negev (Necef Çölü) bölgesine düştüğünü, bunun üzerine füzenin ateşlendiği batarya dahil olmak üzere Suriye'de birçok hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Türkiye açıklaması

Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanıp kullanmayacağıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, ilgili açıklamanın Beyaz Saray'dan yapılacağını ve kendisinin şu an söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Price, böyle bir durumun Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkilemesi hakkında ise "Türkiye, bizim için uzun süredir değerli bir müttefik, bir NATO müttefiki. Türkiye ile ortak çıkarlarımız olduğu gibi anlaşmazlıklarımızın olduğu yerlerde de diyaloğa gidiyoruz." diye konuştu.

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