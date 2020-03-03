ABD'den Suriyelilere maddi yardım: 108 milyon dolarlık ek yardım gönderilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile Suriyelilere 108 milyon dolarlık ek insani yardım gönderileceğini duyurdu.

"Esed rejimi ve Rusya'nın yol açtığı insani kriz için ek yardım yapacağız"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, bugün Türkiye'de Esed rejimi, Rusya ve İran güçlerinin Suriye'de yol açtığı kriz için ABD'nin 108 milyon dolar ek insani yardım yapacağını duyurdu." ifadesini kullandı.

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Ortagus, söz konusu yardımların 56 milyon dolarının Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu, 52 milyon dolarının ise ABD Uluslararası Kalkınma Ajansınca (USAID) karşılanacağına dikkati çekti.

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Ortagus söz konusu ek yardımla Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana ABD'nin insani yardım desteğinin 10,6 milyar doları bulacağına işaret etti.

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Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırılarında 1 Aralık'tan bu yana 950 bine yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Ortagus, Suriye'de iç savaşın başından beri ilk kez bu kadar çok insanın bir anda yerlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

OYNAT 00:00 Yunan gazeteciye sığınmacıdan tokat gibi cevap Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda haber nöbeti tutan gazetecileri provoke etmek isteyen İngiliz gazeteci Skyti muhabirine, 'tokat' gibi cevap mülteci gençten geldi. İngiliz gazeteci Skytv muhabiri, 'Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi' diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'u, provoke etmeye çalıştı. Malkoç'un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam İngiliz gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir mülteciyi tesadüfen yoldan çevirerek, 'Seni buraya zorla mı getirdiler?' diye sorunca, Afgan genç, 'Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim' dedi. BiP'te paylaş

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Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres'in muhtaç insanlara yardım ve tıbbi destek ulaştırılması amacıyla Suriye ve Türkiye arasında Tel Abyad'da yeni bir sınır geçiş noktası açılması teklifini desteklemektedir. Ayrıca ABD, BM'nin Esed rejimi, Rusya ve İran'a yaptığı ateşkes sağlanması ve şiddetin azaltılması çağrısını da desteklemektedir."

OYNAT 01:29 İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Ayhan 'Suriye’de ne işimiz var?' diyenlere tepki gösterdi İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, 'Suriye'de ne işimiz' diyenlere tepki göstererek, 'Sınır güvenliğini korumak bizim işimiz. Ülkemizin bütünlüğü güvenliği için orada olmak zorundayız. Bende TSK bünyesine katılmadan önce Suriye'de ne işimiz var diye sorguluyordum. Şimdi işin içine girince çok daha iyi anladım. Geç bile kalmışız' ifadelerini kullandı. Ayhan, o gece en zor anlarından birinin şehit olmadıkları halde haberlerde şehit olarak verilmesinin üzdüğünü ifade etti. BiP'te paylaş

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Pompeo'dan açıklama

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Ortagus'un açıklamasını Twitter'dan paylaşarak, ABD'nin Suriye içindeki ve bölgedeki Suriyelilere 108 milyon dolar ek yardım yapacağını duyurmasından gurur duyduğunu belirtti.

Pompeo, "Moskova ve Tahran'ın desteklediği Esed rejimi, milyonlarca Suriyeliyi tehlikeye sürüklerken; ABD bu krize, insani yardım konusunda cömertlik geleneğini sürdürerek yanıt vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.