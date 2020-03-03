Dünya ABDden Suriyelilere maddi yardım 108 milyon dolarlık ek yardım gönderilecek
AMERİKA

ABD'den Suriyelilere maddi yardım: 108 milyon dolarlık ek yardım gönderilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilere 108 milyon dolarlık ek insani yardım gönderileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, "ABD, BM'nin Esed rejimi, Rusya ve İran'a yaptığı ateşkes sağlanması ve şiddetin azaltılması çağrısını da desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile Suriyelilere 108 milyon dolarlık ek insani yardım gönderileceğini duyurdu.

"Esed rejimi ve Rusya'nın yol açtığı insani kriz için ek yardım yapacağız"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, bugün Türkiye'de Esed rejimi, Rusya ve İran güçlerinin Suriye'de yol açtığı kriz için ABD'nin 108 milyon dolar ek insani yardım yapacağını duyurdu." ifadesini kullandı.

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  • Ortagus, söz konusu yardımların 56 milyon dolarının Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu, 52 milyon dolarının ise ABD Uluslararası Kalkınma Ajansınca (USAID) karşılanacağına dikkati çekti.

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Ortagus söz konusu ek yardımla Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana ABD'nin insani yardım desteğinin 10,6 milyar doları bulacağına işaret etti.

BM'nin ateşkes çağrısına ABD'den destek

Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırılarında 1 Aralık'tan bu yana 950 bine yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Ortagus, Suriye'de iç savaşın başından beri ilk kez bu kadar çok insanın bir anda yerlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

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Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
  • "ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres'in muhtaç insanlara yardım ve tıbbi destek ulaştırılması amacıyla Suriye ve Türkiye arasında Tel Abyad'da yeni bir sınır geçiş noktası açılması teklifini desteklemektedir. Ayrıca ABD, BM'nin Esed rejimi, Rusya ve İran'a yaptığı ateşkes sağlanması ve şiddetin azaltılması çağrısını da desteklemektedir."

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Pompeo'dan açıklama

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Ortagus'un açıklamasını Twitter'dan paylaşarak, ABD'nin Suriye içindeki ve bölgedeki Suriyelilere 108 milyon dolar ek yardım yapacağını duyurmasından gurur duyduğunu belirtti.

Pompeo, "Moskova ve Tahran'ın desteklediği Esed rejimi, milyonlarca Suriyeliyi tehlikeye sürüklerken; ABD bu krize, insani yardım konusunda cömertlik geleneğini sürdürerek yanıt vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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