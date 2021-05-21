ABD'den Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz

New York'ta Filistin destekçileri ile İsrail yanlısı göstericiler arasında arbede yaşandı

New York'un Times Meydanı'nda, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Filistin taraftarları ile İsrail yanlısı göstericiler arasında arbede yaşandı. New York polisi, tarafları ayırmak için olaya müdahale ederek, iki taraftan da bazı göstericileri gözaltına aldı.