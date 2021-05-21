Dünya ABDden Trumpın gözünü diktiği Grönlanda ilişkin açıklama Satın almak istemiyoruz
AMERİKA

ABD'den Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın en büyük adası olan Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemediklerini belirtti.

Haber Merkezi DHA
ABDden Trumpın gözünü diktiği Grönlanda ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında yaptığı İzlanda ziyaretinin ardından Grönland’e geçti.

Blinken, 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın satın almak istediğini belirttiği Grönland'a ilişkin, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunu anlattı.

Blinken, bir muhabire, Biden yönetiminin bu adayı satın almak istemediği iddialarına ilişkin, "Bunun doğru olduğunu teyit edebilirim" yanıtını verdi.

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  • Trump, 2019’da Grönland’i satın almak istediğini duyurmuş, Washington ile Kopenhag arasında diplomatik kriz oluşmuştu. Trump başkanlık döneminde, “Söz veriyorum Grönland’a bunu yapmayacağım" notuyla Grönland’da Trump Tower’ın yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.

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