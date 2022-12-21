Dünya ABDden tuhaf hamle Terör örgütünü de operasyona dahil ettiler
ORTADOĞU

ABD'den tuhaf hamle: Terör örgütünü de operasyona dahil ettiler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda DEAŞ'a karşı üç operasyon düzenlendiğini açıkladı. 6 DEAŞ teröristinin yakalandığı operasyonlara, terör örgütü YPG/SDG militanları da katıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABDden tuhaf hamle: Terör örgütünü de operasyona dahil ettiler
Suriye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda düzenlenen üç ayrı operasyonda altı DEAŞ militanının yakalandığını açıkladı. Helikopterlerle havadan indirme yoluyla yapılan operasyonların, 48 sürelik bir zaman diliminde icra edildiği belirtildi. Yakalanan şahıslar arasında DEAŞ'ın "Suriye Bölge Yetkilisi" kabul edilen "El Zübeydi"nin de olduğu açıklandı. Söz konusu şahsın Suriye'de saldırılar planladığı ya da bunların düzenlenmesine önayak olduğu belirtildi.

Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi düzenlenen üç baskından ikisinin Deyrizor ve Haseke bölgelerinde yapıldığını ve bu operasyonlara terör örgütü YPG/SDG'nin de katıldığını açıkladı.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, operasyonlarla ilgili olarak, "DEAŞ'ın bu unsurlarının yakalanması terör örgütünün istikrarsızlaştırıcı saldırılar planlama ve hayata geçirme kabiliyetini sekteye uğratacak" şeklinde konuştu.

Suriye'de DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle YPG/SDG'ye destek veren ABD askerlerinin sayısı 900 olarak tahmin ediliyor. ABD güçlerinin SDG ile birlikte DEAŞ'a karşı yaptığı operasyonlar daha çok ülkenin kuzey doğu bölümünde gerçekleşiyor.

PKK’ya dalgıçlık eğitimi: ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptırdı
DÜNYA
PKK’ya dalgıçlık eğitimi: ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye’ye sızma talimleri yaptırdı

ABD gizli görüşmeyi deşifre etti: Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı
DÜNYA
ABD gizli görüşmeyi deşifre etti: Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı
Eğlencevergisi sıfırlandı

Eğlence
vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurtarmak içinzamanla yarıştılar

Kurtarmak için
zamanla yarıştılar

​Bursa'daki yangın sonrası korku dolu anlar.
Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABDye yapacak

Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacak

​Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı.

10'u ağır 16 yaralı var: Kayıp kaptan aranıyor.

Elon Musk'tan Twitter için istifa açıklaması.

Kaldıkları pansiyonda ​yedikleri yemekten zehirlendiler.

​İmamoğlu Akşener ile verdiği pozun benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP'lilerin 'öfkesi' dinmedi.

​Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

​Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor.

​NATO uçuşunda radar kilidi attılar.

​Kazada 4 yolcu yaralandı.

​'Tek bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.