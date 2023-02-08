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Dünya

ABD'den Türkiye'deki depremzedelere yardımlar hız kesmeden devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve Türkiye'nin 10 ilini kapsayan depremler nedeniyle ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ederken, ilk yardım kargoları Türkiye'ye gönderildi.

21:04 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
ABD'den Türkiye'ye yardım

ABD'den Türkiye'ye yardım

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giysi, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Türk Hava Yollarının (THY) Washington DC, Miami, Los Angeles, San Francisco ve New York'taki kargo seferleriyle Türkiye'ye ulaştırıldı.

Başkent Washington'daki Türk Büyükelçiliği ve diğer eyaletlerdeki başkonsolosluk binaları, toplanan yardımların ayrıştırılması ve paketlenmesi için merkez haline dönüşürken, konsolosluk çalışanları da yardım malzemelerinin organizasyonundan kolilere doldurulmasına kadar gönüllü çalıştı.


THY, gece gündüz yardım malzemesi taşıyor


Depremzedeler için, Müslüman toplumlardan ve diğer ABD'li vatandaşlardan da gelen yardımlar hız kesmeden devam ederken, THY uçakları da yardımları gece gündüz demeden Türkiye'ye ulaştırıyor.

Washington, California, Florida ve New York havalimanlarındaki THY kargo merkezlerince gece boyunca çalışılarak işlemleri tamamlanan yardım paletleri uçaklara yüklenerek Türkiye'ye gönderildi.

Ayrıca, Maryland'da bulunan Amerika Diyanet Merkezi (DCA) başta olmak üzere Turkish American Religious Foundation (TARF) bünyesindeki birçok cami de yardımların ulaştırılmasında merkez konumunda.

Türk nüfusunun yoğun olduğu New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki yardım çalışmalarına bizzat katılan Belediye Başkanı Andre Sayegh ise basın açıklamasında Türkiye'deki felaket için Amerikan halkına yardım çağrısında bulundu.

New York'taki Columbia Üniversitesinde eğitim gören Türk ve Amerikalı öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup da dün akşam Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için okul kampüsünde anma programı düzenledi.

Türk bayraklarının da açıldığı etkinlikte, Türkiye için başsağlığı açıklamasında bulunan öğrenciler, ölenlerin anısında okul meydanındaki bir heykelin önünü mumlarla donattı.


Türk Amerikan toplumunun acı kaybı


Öte yandan, New York'un Queens şehrinde ikamet eden Türk Amerikan toplumunun sevilen üyesi Burak Firik'in (35) eşi ve çocuklarıyla aile ziyareti için gittiği Kahramanmaraş'taki depremin ardından Firik ailesinin enkaz altından kurtarılmaya çalışıldığı, cansız bedenlerine ulaşıldığı haberi, New York'taki Türk toplumunu derinden üzdü.

Queens'te bulunan Türk Diyanet Cami yetkililerince yapılan duyuruda, cumartesi günü Firik ailesi için gıyabi cenaze töreni düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Columbia Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi tamamlayan Burak Firik, IBM ve Amazon şirketlerinde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu.


#ABD
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#deprem
#yardım
1 saat önce
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ABD'den Türkiye'deki depremzedelere yardımlar hız kesmeden devam ediyor
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