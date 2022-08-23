Dünya ABDden vatandaşlarına Ukraynadan ayrılma çağrısı
AMERİKA

ABD’den vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılma çağrısı

ABD, önümüzdeki günlerde Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını artırabileceği ihtimaline karşı vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılma çağrısında bulundu. ABD Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın önmüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni saldırılar düzenleyebileceğiyle ilgili bilgi aldıklarını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
ABD’den vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılma çağrısı
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ABD, önümüzdeki günlerde Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını artırabileceği ihtimaline karşı vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılma çağrısında bulundu.
ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya’nın önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya yeni saldırılar düzenleyebileceğiyle ilgili bilgi aldıklarını duyurdu. Büyükelçilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın önümüzdeki günlerde sivil yerleşim alanlarına ve hükümet binalarına saldırılar düzenleyebileceğine dair bilgi edindi. ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, eğer güvenliyse vatandaşlarına Ukrayna’dan özel araçlarıyla ve karayolu kullanarak ayrılmaları konusunda uyarıda bulunuyor” denildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yarın düzenlenmesi beklenen bağımsızlık günü etkinlikleri Rusya’nın saldırı ihtimallerine karşı yasaklanmıştı.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br>
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TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br>
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br>
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br>
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br>
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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