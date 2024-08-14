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Dünya

ABD'den yeni soykırımlara onay: İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı yapılacak

ABD Savunma Bakanlığı, terör devleti İsrail'e içerisinde savaş uçaklarının da yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu. Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının 'İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağına' vurgu yapıldı.

00:09 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:36 - 14/08/2024 Çarşamba
IHA
İsrail Başbakanı Netanyahu - ABD Başkanı Biden (Foto: Arşiv)
İsrail Başbakanı Netanyahu - ABD Başkanı Biden (Foto: Arşiv)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'e içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

F-15, tank mühimmatı ve askeri araçlar verilecek

ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.

"Düşman tehditlerine karşı koyma kapasitesini artıracak"

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının "İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı" ifadeleri yer aldı.



#ABD
#İsrail
#Kongre
#Silah Satışı
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