ABD'den YPG/PKK'lı elebaşı Salwa Yusuk için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaşımında, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.