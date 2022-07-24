Dünya ABDden YPG/PKKlı elebaşı Salwa Yusuk için taziye mesajı
AMERİKA

ABD'den YPG/PKK'lı elebaşı Salwa Yusuk için taziye mesajı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), terör örgütü YPG/PKK elebaşı "Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk" için taziye mesajı paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDden YPG/PKKlı elebaşı Salwa Yusuk için taziye mesajı
YPG/PKK'lı elebaşı Salwa Yusuk

YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, 22 Temmuz'da, YPG/PKK'nın elebaşlarından sözde "Terörle Mücadele Birimi Komutanı Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk'un" öldürüldüğü yönünde paylaşımlar yapmıştı.

CENTCOM da Twitter hesabından terörist elebaşı için "başsağlığı mesajı" paylaştı.

  • Paylaşımda, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana DEAŞ'a karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'den skandal karar: Terör örgütü YPG/PKK'ya muafiyet getirilecek
DÜNYA
ABD'den skandal karar: Terör örgütü YPG/PKK'ya muafiyet getirilecek
Mektup yayınladılar

Mektup yayınladılar

​Biden'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama.
Galatasarayı galibiyete taşıdı

Galatasaray'ı galibiyete taşıdı

​Sarı kırmızılılar hazırlık maçında yeni transferinin golüyle kazandı.
Bakan Varanktan tahıl anlaşmasını kendine mal etmeye çalışan muhalefete: Hayret ki ne hayret

Erdoğan: Güney sınırlarımızı terörden temizlemekte kararlıyız.

Valilikten yeni karar: Zehirlenme vakalarında sayı 130'a yükseldi.

'Yaşadığınız grip değil Kovid-19 olabilir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı.
Eyüp Sultan'da dua

Eyüp Sultan'da dua

​Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze sonrası türbeyi ziyaret etti.

Genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.