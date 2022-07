ABD'den YPG/PKK'lı elebaşı Salwa Yusuk için taziye mesajı

YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, 22 Temmuz'da, YPG/PKK'nın elebaşlarından sözde "Terörle Mücadele Birimi Komutanı Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk'un" öldürüldüğü yönünde paylaşımlar yapmıştı.

CENTCOM da Twitter hesabından terörist elebaşı için "başsağlığı mesajı" paylaştı.

Paylaşımda, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana DEAŞ'a karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Salwa was a critical SDF leader who led forces in combat vs ISIS since the height of the fight to defeat the vile ideology in NE Syria in 2017.



July 24, 2022