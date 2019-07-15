Dünya ABden 15 Temmuz mesajı Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AVRUPA

AB'den 15 Temmuz mesajı: Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, bir mesaj yayınladı. Mogherini, "Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz Demokrasi Nöbeti.
15 Temmuz Demokrasi Nöbeti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" dedi.

  • Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilecek Dış İlişkiler Konseyi toplantısı girişinde açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile az önce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında görüştüğüne dikkati çeken Mogherini, "Konuşmama Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin Mogherini, "Bugün üye ülkeler, sondaj faaliyetleriyle ilgili AB liderlerinin haziran ayında aldığı kararın nasıl izleneceğini görüşecek" diye konuştu.

Mogherini, toplantıda, İran nükleer anlaşması, göç, Afrika ve Libya gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.

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