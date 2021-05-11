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Dünya ABden Doğu Kudüs çağrısı Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakere şart
ORTADOĞU AVRUPA

AB'den Doğu Kudüs çağrısı: Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakere şart

Avrupa Birliği (AB), Doğu Kudüs'te son günlerde meydana gelen olayların Filistin ile İsrail arasındaki sorunların çözümü için doğrudan müzakerelere duyulan ihtiyacın göstergesi olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
ABden Doğu Kudüs çağrısı: Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakere şart
AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze içinde ve çevresinde meydana gelen olayların AB ülkeleri için "derin endişe kaynağı" olduğunu söyledi.

Gazze'den roket fırlatılmasını kabul edilemez bulduklarını belirten Stano, AB'nin gerilimin düşürülmesi ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi için yaptığı çağrıları yineledi.

Stano, AB'nin iki devletli çözümü desteklediğini hatırlatarak, "Son şiddet olayları ve gerginlik, mevcut duruma barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması için müzakereleri yeniden başlatmanın ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir." dedi.

  • Stano, ayrıca Doğu Kudüs'teki son olayların başlamasıyla AB'nin şiddet olaylarını durdurmak için diplomatik çabalarda bulunduğunu, sorunların çözümünün doğrudan müzakerelerle sağlanabileceğini dile getirdi.

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