Dünya ABden elektrik projesine destek 307,6 milyon avro tahsis edilecek
AVRUPA

AB'den elektrik projesine destek: 307,6 milyon avro tahsis edilecek

Avrupa Birliği (AB), Tunus ile İtalya arasında kurulacak olan deniz aşırı elektrik iletim projesine finansman sağlanmasını onayladı. Sağlanacak finansmanın değeri 307,6 milyon avro oldu.

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Haber Merkezi AA
ABden elektrik projesine destek: 307,6 milyon avro tahsis edilecek
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Tunus Dışişleri Bakanlığı, Tunus ile İtalya arasındaki projeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "AB, Tunus ile İtalya arasında deniz altında kurulacak elektrik enerjisi iletim projesi ELMED’i finanse etmek için 307,6 milyon avro tahsis etmeyi onayladı." ifadeleri kullanıldı.

Projenin, Tunus’un enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ELMED projesi, enerji güvenliği, enerji geçişini geliştirmemizi ve yenilenebilir enerji alanında Avrupa ile entegrasyonumuzu sağlayacak. Stratejik öneme sahip proje, Tunus’un Avrupa ile İtalya arasındaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım."

ELMED Projesi

AB’nin "Avrupa Yeşil Mutabakatı" kapsamında finanse ettiği ELMED projesi, 2003 yılında Tunus’ta artan enerji talebini karşılamak üzere başlatıldı.

AB ile Tunus’un enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefleyen proje aracılığıyla Afrika kıtası ile Avrupa kıtası arasında yeni bir enerji bağlantı köprüsü kurulacak.

İtalya ile Tunus arasında mevcut enerji köprülerinden biri olan Trans-Akdeniz boru hattı ile Cezayir’in doğal gazı Avrupa’ya taşınıyor.

1983’ten bu yana hizmet veren 2 bin 475 kilometrelik boru hattı ile yıllık maksimum 32 milyar metreküp doğal gaz Afrika kıtasından Avrupa’ya iletiliyor.

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