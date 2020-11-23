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Dünya ABden Fransaya basın özgürlüğü uyarısı Gazeteciler özgürce çalışmalı
AVRUPA

AB'den Fransa'ya basın özgürlüğü uyarısı: Gazeteciler özgürce çalışmalı

Fransa'da polislerin görüntülerinin çekilmesinin ve yayınlanmasının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısına AB'den tepki geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, "Gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerek" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Macron’un görevdeki güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan yasasına yönelik protesto gösterileri düzenleniyor.
Macron’un görevdeki güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan yasasına yönelik protesto gösterileri düzenleniyor.

Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasasıyla gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanması planlanıyor.

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Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen yasa tasarısına tepkiler sürerken AB'den Fransa hükümetine uyarı geldi.

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Temel hak ve özgürlükler hatırlatıldı

Yasa tasarısı hakkındaki tartışmaları yakından izlediklerini belirten AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, "Bu tür yasalar hazırlanırken kamu güvenliği ile basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler arasındaki dengenin sağlanması gerek. Gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerekiyor" dedi.

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