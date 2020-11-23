AB'den Fransa'ya basın özgürlüğü uyarısı: Gazeteciler özgürce çalışmalı

Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasasıyla gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanması planlanıyor.

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Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen yasa tasarısına tepkiler sürerken AB'den Fransa hükümetine uyarı geldi.

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Temel hak ve özgürlükler hatırlatıldı

Yasa tasarısı hakkındaki tartışmaları yakından izlediklerini belirten AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, "Bu tür yasalar hazırlanırken kamu güvenliği ile basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler arasındaki dengenin sağlanması gerek. Gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerekiyor" dedi.