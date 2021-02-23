Dünya ABden İHA atılımı Proje başlatıldı daha fazla fon ayırılacak
AVRUPA

AB’den İHA atılımı: Proje başlatıldı daha fazla fon ayırılacak

Avrupa Birliği, sivil ve askeri İHA kapasitesini geliştirmek için hareke geçti. Bu kapsamda AB insansız hava aracı teknolojileri projesi yürürlüğe konulacak. Araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek ve daha fazla kaynak ayırılacak.

Haber Merkezi Diğer
2015 yılında Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından Eurodrone projesi başlatılmıştı.
2015 yılında Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından Eurodrone projesi başlatılmıştı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için "Sivil, Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı" başlıklı bir çalışma yayımladı.

Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Türk SİHA’larının başarısı Avrupa’yı endişelendirmeli
DÜNYA
Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Türk SİHA’larının başarısı Avrupa’yı endişelendirmeli

Bu çalışmaya göre AB; savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak. Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek. Çalışma kapsamında İHA alanında da büyük bir atılım yapılması planlanıyor.

Neler yapılacak?

Avrupa'nın sivil ve askeri açıdan insansız hava aracı yeteneklerini geliştirmek için gerekenler belirlenecek. AB insansız hava aracı teknolojileri projesi yürürlüğe konacak. İnsansız hava aracı alanındaki araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek.

Avrupa’daki sanayi ve savunma şirketleri arasında insansız hava aracı kapasitesini güçlendirecek iş birliktelikleri kurulacak.

Alman basınında Türk SİHA'ları böyle anlatıldı: Türkiye'ye ambargo koyanlar şimdi pişman havada süper güç oldular
DÜNYA
Alman basınında Türk SİHA'ları böyle anlatıldı: Türkiye'ye ambargo koyanlar şimdi pişman havada süper güç oldular

Alman Tagesschau gazetesi: Savaşların seyrini değiştiren Türk SİHA’larına Avrupa hazır değil
EKONOMİ
Alman Tagesschau gazetesi: Savaşların seyrini değiştiren Türk SİHA’larına Avrupa hazır değil

Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız
DÜNYA
Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız
Abone Ol Google News
Zeytinde akılalmaz hileler

Zeytinde akılalmaz hileler

Karartmak için yapılan numaralar pes dedirtti.
Üst seviye akıllı telefon

Üst seviye akıllı telefon

​ABD ambargosuna rağmen yakında piyasada.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ABD, Yunanistan'da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafeye askeri yığınağını artırıyor.

​Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi.

​İkinci el araçta fiyatlar düşüşe geçti.
Karar değiştirdi

Karar değiştirdi

​Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden masaya oturacak.
Rehine ihbarı<br>için gitmişlerdi

Rehine ihbarı
için gitmişlerdi

Polis kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı.
İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Baraj doluluk oranı yüzde 52,29'a yükseldi.
5 lira için dehşet saçtı

5 lira için dehşet saçtı

​Yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi.
Üç ilde <br>torbacı operasyonu

Üç ilde
torbacı operasyonu

Operasyonda ​drone ve narkotik köpeği de kullanıldı.
12 firma<br>zulme sessiz kalmadı

12 firma
zulme sessiz kalmadı

Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyorlar.
Son şans verildi

Son şans verildi

​Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut ile masaya oturdu.
Kenti<br>birbirine kattılar

Kenti
birbirine kattılar

​Polis aracına çarpan araç alev topuna döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.