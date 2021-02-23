AB’den İHA atılımı: Proje başlatıldı daha fazla fon ayırılacak

2015 yılında Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından Eurodrone projesi başlatılmıştı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için "Sivil, Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı" başlıklı bir çalışma yayımladı.

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Bu çalışmaya göre AB; savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak. Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek. Çalışma kapsamında İHA alanında da büyük bir atılım yapılması planlanıyor.

Neler yapılacak?

Avrupa'nın sivil ve askeri açıdan insansız hava aracı yeteneklerini geliştirmek için gerekenler belirlenecek. AB insansız hava aracı teknolojileri projesi yürürlüğe konacak. İnsansız hava aracı alanındaki araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek.

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Avrupa’daki sanayi ve savunma şirketleri arasında insansız hava aracı kapasitesini güçlendirecek iş birliktelikleri kurulacak.

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