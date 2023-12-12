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AB'den Netanyahu'ya 'iki devletli çözüm' eleştirisi: Katliamların durdurulmasının tek garantisi

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Avrupa Birliği'nden (AB) 'iki devletli çözüm' eleştirisi geldi. Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olmasını eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin iki devletli çözümde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, "İsrail Başbakanı'ndan defalarca buna karşı olduklarını duymak dikkate değer. O çözüm, şu anda olanların durdurulmasının tek garantisidir. Uluslararası toplumun istediği siyasi çözüme nasıl karşı çıkılabilir? İki devlet kurma çözümünü desteklemek mantıklı değil mi?" dedi.

23:46 - 12/12/2023 Salı
AA
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olmasını eleştirdi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda İsrail-Filistin konulu oturumda konuştu.

AB'nin iki devletli çözümde ısrarcı olduğunu vurgulayan Borrell, "Soruna dengeli bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şu anda en önemli şey daha fazla insanın ölmesini önlemek ve bu çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaktır. Ne yazık ki; İsrail Başbakanı böyle bir politikaya karşı olduğunu söyledi. Hiçbir zaman bir Filistin devletinin var olmayacağının garantisi kendisidir." diye konuştu.

"İki devletli çözüm olanların durdurulmasının tek garantisi"

Borrell, milletvekillerine şöyle seslendi:

"Şimdi bunun (iki devletli çözüm) için çalışmanın mümkün olup olmadığı AB'nin şu anda ve gelecekte en büyük taahhüdü olacaktır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olan yerleşimlerin daha da genişletilmesine karşı kararlı şekilde sesimizi yükseltmeliyiz. Sadece Gazze'de değil, işgal altındaki Filistin topraklarında da şiddeti durdurmaya çalışmalıyız."

AB Yüksek Temsilcisi, İsrail hükümetinin iki devletli çözüme karşı olmasını şu sözlerle eleştirdi:

"İsrail Başbakanı'ndan defalarca buna karşı olduklarını duymak dikkate değer. O çözüm, şu anda olanların durdurulmasının tek garantisidir. Uluslararası toplumun istediği siyasi çözüme nasıl karşı çıkılabilir? İki devlet kurma çözümünü desteklemek mantıklı değil mi?"

"Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez"

İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğunu ama bunun da her hak gibi sınırının olduğunu dile getiren Borrell, "İsrail'in uluslararası hukuka saygı gösterip göstermediğini kendimize sormalıyız. Bu hepimizin cevaplaması gereken bir soru. Bu soruya (AB içinde) oy birliği olmadığı için ben cevap vermeyeceğim. Ancak şahsen bu hakkın da sınırları olduğuna inanıyorum. Bunun ahlaki açıdan haklı olmadığına inanıyorum. Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez." ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla eleştirilmeden davranış şeklini eleştirme hakkımız olduğunu düşünüyorum. İsrail devletinin varlığını sorguladığım iddia edilmeden, bir Filistin devletinin var olmasını talep etme hakkını talep ediyorum."



#Filistin
#AB
#gazze
#israil
#Josep Borrell
#İki Devletli Çözüm
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