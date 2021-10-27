Dünya ABden Polonyaya rekor ceza
AVRUPA

AB'den Polonya'ya rekor ceza

Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB yasalarını uygulamaya sokmadığı her gün için Polonya’ya 1 milyon euro para cezası kesti.

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ABden Polonyaya rekor ceza
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Varşova-Brüksel geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. AB Adalet Divanı, AB yasalarını uygulamaya sokmadığı her gün başına Polonya’ya 1 milyon euro para cezası kesti. Varşova ile Brüksel arasında bir süredir devam eden hukukun üstünlüğü tartışmalarının ardından Polonya Anayasa Mahkemesinin 7 Ekim'deki kararıyla yeni bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Mahkeme, ülkenin ulusal yasalarının bazı AB yasalarından önce geldiğine yönelik karar açıklamıştı.

"Yargı bağımsızlığının tehdit altında"


AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti. Avrupa Adalet Divanı da Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor. Polonya ile AB arasında hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmalar, bazı üye ülkelerin talebiyle yarın başlayacak AB Liderler Zirvesinin ana konularından olacak.

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