Dünya ABden Sırbistana Rusyaya yaptırım yapın çağrısı
AVRUPA

AB'den Sırbistan'a 'Rusya'ya yaptırım yapın' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Sırbistan'ın, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını, dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesini istedi.

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Haber Merkezi AA
ABden Sırbistana Rusyaya yaptırım yapın çağrısı
Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde düzenlediği basın toplantısında, bugünkü görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ağırlıklı olarak Batı Balkan ülkelerinin AB süreçlerini de ele aldıklarını söyledi.

Toplantının bir bölümüne Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ dışişleri bakanlarının da katıldığını hatırlatan Borrell, AB adayı ülkelerin dış politikada AB ile uyumlu davranması gerektiğini belirtti.

Borrell, Sırbistan'ın ismini vererek Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara dahil olmasını talep etti.

  • Josep Borrell, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejimi ile yakın ilişkileri sürdürmek artık AB ile ortak bir gelecek inşa etme fikriyle uyumlu değil. İkisi aynı anda olmaz. Bugün Ukrayna savaşı konusunda tarafsız olmak yanlış bir kavram. Bir ülke diğerini işgal etti." dedi.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB'ye katılım müzakerelerinin acilen başlatılması gerektiğini vurgulayan Borrell, bu konudaki Bulgaristan engelinin 1 Temmuz'da sona erecek Fransa'nın dönem başkanlığı içinde aşılamaması halinde "ciddi sorun" teşkil edeceğini kaydetti.

  • Borrell, bu sorunun çözülememesini "Rusya'ya verilmiş" hediye olarak değerlendirdi.

Bosna Hersek'in birliğine verdikleri önemi bir kez daha vurgulayan Borrell, Sırp entitesinin devlet kurumlarını tahrip etmesine atıf yaparak, bunu, Avrupa perspektifiyle bağdaşmayacak bir durum olarak nitelendirdi.

Ukrayna'nın AB başvurusu incelemesi "ışık hızında" ilerliyor

Ukrayna'ya AB desteğinin devam edeceğini taahhüt eden Borrell, AB'nin yaptığı 2 milyar avroluk askeri yardımın "buz dağının görünen yüzü" olduğunu, üye ülkelerin çok daha fazlasını yaptığını ifade etti.

Ukrayna'nın AB adaylık sürecinin çok hızlı ilerlediğini kaydeden Borrell, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın adaylık başvurularını hızla incelediklerini, AB Komisyonunun görüşünü hazırladıklarını aktardı.

Borrell, "Bizim standartlarımızla çok hızlı şekilde yakında AB Konseyi'ne görüşümüzü sunacağız. Normalde bu süreç yıllar alır. Ukrayna söz konusu olduğunda AB Komisyonunun görüşünü hazırlamak diğer süreçlerle karşılaştırıldığında ışık hızında ilerliyor." diye konuştu.

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