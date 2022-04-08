AB'den sivil katliamın yaşandığı Buça'ya ziyaret: İnsanlığımız paramparça oldu

Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

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"İNSANLIĞIMIZ PARAMPARÇA OLDU"

Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

"7,5 MİLYON AVRO DEĞERİNDE BİR PROJE BAŞTACAĞIZ"

AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.

AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon avro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu.