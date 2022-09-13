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AB'den Suudi Arabistan'a üst düzey ziyaret

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Michel, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk AB Konseyi Başkanı oldu.

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Haber Merkezi AA
ABden Suudi Arabistana üst düzey ziyaret
Arşiv.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Michel ile Prens bin Selman'ın görüşmesinde, enerji güvenliği, ticaret, yatırımlar, iklim değişikliği, güvenlik ve insan hakları gibi başlıklarda birçok konu ele alındı.

Görüşmede, Ukrayna, İran nükleer anlaşması, Irak, Yemen, Suriye, Lübnan ve terörle mücadele gibi küresel barış ve güvenliğe ilişkin ortak çıkarlar konusunda güçlü bir siyasi diyalog geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Michel'in insan hakları konusunu gündeme getirdiği, temel haklara saygı gösterilmesinin AB için önem taşıdığı ve AB'nin DNA'sı anlamına geldiği değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

AB Konseyi Başkanı Michel, Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek üzere bölge turunda bulunuyor.

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