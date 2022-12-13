AB'den tavsiye: Kovid-19 seyahat kısıtlamaları tamamen kaldırılabilir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelere Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının tamamını kaldırma tavsiyesinde bulundu.

AB Konseyi, Kovid-19 seyahat kısıtlamalarıyla ilgili tavsiye kararını güncelledi.

Güncellenmiş kararda, halk sağlığı gerekçe gösterilerek uygulanan yasakların tamamen geri alınması gerektiği belirtildi.

Salgının kötüleşmesi halinde kısıtlamalar tekrar devreye sokulabilir

Salgının kötüleşmesi halinde AB üyesi ülkelerin seyahatler için koordineli şekilde aşı, test ve karantina zorunluluğu gibi uygun tedbirleri yeniden devreye sokabileceği ifade edildi.

Kovid-19 hastalığına yol açan virüsün yeni ve endişe sebebi olan bir varyantının ortaya çıkması durumunda üye ülkelerin acil, ortak ve geçici seyahat sınırlamaları koyabileceği kaydedildi.

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Salgının hafiflemesiyle birlikte fiilen uygulamada esneklik söz konusuydu

Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından sonra AB ülkeleri Haziran 2020'den itibaren zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlama getirmişti.

Daha sonra aşamalar halinde gevşeyen tedbirler kapsamında aşı olunduğunu veya hastalığı geçirdiğini belgeleyen Kovid-19 sertifikası, maske zorunluluğu, seyahat öncesi negatif sonuçlu test gibi birçok önlem bulunuyordu.

Salgının hafiflemesiyle birlikte bu önlemlerin neredeyse tamamı fiilen uygulanmıyordu.

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