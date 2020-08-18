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Dünya ABden Türk vatandaşlarına vize engeli haberlerine yalanlama
AVRUPA

AB'den 'Türk vatandaşlarına vize engeli' haberlerine yalanlama

Bazı basın yayın organlarında çıkan ve Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesini süresiz durdurduğu yönündeki haberler tartışmalara neden olmuştu. AB Komisyonu basın birimi, o haberleri yalanladı.

Haber Merkezi Diğer
​AB 'Türk vatandaşlarına vize engeli' haberlerini yalanladı.
​AB 'Türk vatandaşlarına vize engeli' haberlerini yalanladı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat için gerekli olan Schengen'i süresiz durdurduğu iddialarını yalanladı. AB Komisyonu basın biriminden yapılan açıklamada, "Komisyonun herhangi yeni bir önerisinin olduğu konusundan haberdar değiliz" denilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

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  • Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında AB'nin Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesini süresiz durdurduğunu yönünde haberler çıkmıştı.
Avrupa Birliği, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere birlik sınırlarına giriş engeli uyguluyor.

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