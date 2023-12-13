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AB'den Türkiye mesajı: Kilit ortak olmayı sürdürüyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin, Birliğin genişlemesine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin aday ülke ve birçok ortak çıkar alanında kilit ortak olduğu yinelenirken, siyaset ve ekonomi başlıklarında eleştirilere yer verildi.

10:08 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının oluşturduğu Genel İşler Konseyi, 2023 için son kez Brüksel'de toplandı.


Genişleme konusunun görüşüldüğü toplantıda, Türkiye, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan oluşan Batı Balkan ülkelerinin yanı sıra ilk kez Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'la ilgili değerlendirmeler yapıldı.


Toplantının bitiminde basına açıklamalarda bulunan AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin üyelik sürecinin yeniden canlanması için hukukun üstünlüğü alanında ilerlemenin gerekliliğini öne sürerek, ilişkilerde yeni bir başlangıcın temellerini atması gereken pozitif gündemin de izlenmesi gerektiğini belirtti.


Ardından AB Konseyi tarafından paylaşılan toplantı sonuç bildirisinde, "Türkiye aday ülke ve birçok ortak çıkar alanında kilit ortak olmayı sürdürüyor" denildi.


Türkiye başlığı altında "açık ve samimi bir diyaloğun sürdürülmesi, ortak sorunların ele alınması, göç, iklim, terörle mücadele ve bölgesel konular gibi temel ortak alanlarda işbirliği yapılması konusundaki kararlılığın" sürdüğü ifade edildi.


Bildiride, Konseyin, bu konuların birçoğuna ilişkin olarak AB ile Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Diyalogların devam ettiğini dikkate aldığı kaydedildi.


Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmelerin ve Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasının, memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.


Bildiride, Kıbrıs meselesiyle ilgili, müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı yapılırken, AB'nin rol oynamaya hazır olduğu vurgulandı.


Demokrasi, temel haklar ve yargı gibi konularda eleştirilerin tekrarlandığı bildiride, ekonomik kriterler konusunda da daha istikrar odaklı makroekonomik politikalara geri dönmeye yönelik adımları uygulamaya devam etme çağrısı yapıldı.


Türkiye'nin, Ukrayna'nın tahıl ihracatının kolaylaştırılmasında oynadığı yapıcı role değinilen bildiride, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasıyla tümüyle uyum içinde olunması gerektiği dile getirildi.


AB'den Netanyahu'ya 'iki devletli çözüm' eleştirisi: Katliamların durdurulmasının tek garantisi
AB'den Netanyahu'ya 'iki devletli çözüm' eleştirisi: Katliamların durdurulmasının tek garantisi

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Avrupa Birliği'nden (AB) 'iki devletli çözüm' eleştirisi geldi. Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olmasını eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin iki devletli çözümde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, "İsrail Başbakanı'ndan defalarca buna karşı olduklarını duymak dikkate değer. O çözüm, şu anda olanların durdurulmasının tek garantisidir. Uluslararası toplumun istediği siyasi çözüme nasıl karşı çıkılabilir? İki devlet kurma çözümünü desteklemek mantıklı değil mi?" dedi.


#AB
#Türkiye
#Avrupa Birliği
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