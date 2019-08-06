Dünya ABden Türkiyedeki sığınmacılara destek 127 milyon avro
AVRUPA

AB'den Türkiye'deki sığınmacı desteği: 127 milyon avro

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek: 127 milyon avro

AB, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen nakit yardım programına 127 milyon avro ilave fon sağladı. Avrupa Birliği, kasım 2015'te yapılan Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon taahhüt etmiş, 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonlar, Türkiye'deki Suriyelilerin eğitim, sağlık, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için harcanması sağlanıyor. Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi AA
AB'nin programa toplam katkısının 1 milyar 125 milyon avroya ulaştığı kaydedildi.
AB'nin programa toplam katkısının 1 milyar 125 milyon avroya ulaştığı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen nakit yardım programına 127 milyon avro ilave kaynak sağlandığını duyurdu.

  • AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara 127 milyon ilave ödenek sağlandığı, yeni finansman ile AB'nin programa toplam katkısının 1 milyar 125 milyon avroya ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar avroluk fona şimdiye kadar 5,6 milyar avro tahsis edildiği aktarılan açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,4 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

SUY ile Türkiye'de uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde yaşayan, kamp dışındaki kişilere temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım sağlanıyor. İhtiyaç duyanlar, Kızılaykart aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor. Kart sahibi sığınmacılar, nakit yardım sayesinde en temel ihtiyaçlarını doğrudan temin edebiliyor.

Süreç

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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