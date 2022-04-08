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Dünya ABden Yunanistana toparlanma desteği 3,6 milyar avro
AVRUPA DÜNYA EKONOMİSİ

AB'den Yunanistan'a toparlanma desteği: 3,6 milyar avro

Yunanistan, Avrupa Birliğinden (AB) 3,6 milyar avroluk Toparlanma ve Dayanıklılık desteği aldı.

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Haber Merkezi AA
ABden Yunanistana toparlanma desteği: 3,6 milyar avro
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, telekonferans aracılığıyla görüştü. Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan savaş ve enerji piyasasındaki fiyat artışları ele alındı.

3,6 MİLYAR AVROLUK İLK ÖDEME

Dombrovskis, "Yunanistan, kendisine verilen ilk hedeflerin tamamını yerine getirdi ve Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu çerçevesinde 3,6 milyar avroluk ilk ödemeyi alıyor." diye konuştu.

Miçotakis ise Ukrayna'daki savaşın ardından fiyatlarda yaşanan artışa dikkati çekerek, "Avrupa ülkelerindeki hiçbir ulusal bütçe, maalesef Rusya'nın işgalinin ardından enerji piyasasında oluşan patlamanın ağırlığını kaldıramaz." dedi.

AB ülkelerinin üretken dokusunun güçlendirilmesi için AB tarafından önlem alınması gerektiğini belirten Miçotakis, "Salgın sonrası dünya çapında yaşanan fiyat artışları tarafından kuşatılan Avrupalı vatandaşların güçlendirilmesi için de tedbir alınmalı." ifadesini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon ve düşük büyüme bekliyor
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Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon ve düşük büyüme bekliyor

SON 27 YILIN EN YÜKSEK TÜFE RAKAMI

Yunanistan İstatistik Kurumunun verilerine göre, marttaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2021'in aynı ayına oranla yüzde 8,9 artarak son 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksinin şubata oranla artışı ise yüzde 2,7 oldu.

Avrupa'da tarihi enflasyon: Son 25 yılın zirvesini gördü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
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Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,6'ya çıktı.
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Avro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1 olarak belirlendi.
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Böylece, Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.
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Enflasyon, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayında da son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.
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Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,8 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 0,98 ile hizmetler, yüzde 0,77 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,56 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
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İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları..
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Almanya yüzde 5,1
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Fransa yüzde 3,3
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İspanya yüzde 6,2,
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İtalya yüzde 5,1
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Hollanda yüzde 7,6
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Belçika yüzde 8,5
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Polonya yüzde 8,7
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Çekya yüzde 8,8
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Estonya yüzde 11
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Litvanya yüzde 12,3
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Söz konusu enflasyon oranı 2021 yılının ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7, İspanya'da yüzde 0,4, Belçika'da yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmişti.
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Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.
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Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.
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Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.
Avrupa'da tarihi enflasyon: Son 25 yılın zirvesini gördü
Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları..

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