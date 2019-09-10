ABD'li 2 komutan güvenli bölge için geldi ABD'li 2 komutan güvenli bölge için geldi Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için, ABD'li iki komutan Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti.

Haber Merkezi 10 Eylül 2019, 10:02 Son Güncelleme: 10 Eylül 2019, 13:11 AA