Dünya ABDli 2 komutan güvenli bölge için geliyor
AMERİKA

ABD'li 2 komutan güvenli bölge için geliyor​

ABD'li 2 komutan güvenli bölge için geliyor

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için, ABD'li iki komutan Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edecek.

Haber Merkezi AA
ABD'li komutanlarla &quot;Güvenli Bölge&quot; görüşülecek.
ABD'li komutanlarla "Güvenli Bölge" görüşülecek.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği vurgulandı.

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