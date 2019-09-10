ABD'li 2 komutan güvenli bölge için geliyor​ ABD'li 2 komutan güvenli bölge için geliyor Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için, ABD'li iki komutan Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edecek.

Haber Merkezi 10 Eylül 2019, 10:02 Son Güncelleme: 10 Eylül 2019, 10:18 AA