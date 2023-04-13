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Dünya

ABD'li ailenin 138 yıl sonra kız çocuğu oldu

ABD’nin Michigan eyaletinde ailesinde en son 1885 yılında kız çocuğu doğan Clark ailesinin, geçen Mart ayında kız bebeği oldu. 138 yıl aradan sonra aileye gelen Audrey Marie adlı kız bebek ABD’de gündem oldu.

17:50 . 13/04/2023 Perşembe
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ABD'li ailenin 138 yıl sonra kız çocuğu oldu.

ABD'li ailenin 138 yıl sonra kız çocuğu oldu.

ABD’nin Michigan eyaletinde ailesinde en son 1885 yılında kız çocuğu doğan Clark ailesinin, geçen Mart ayında kız bebeği oldu. 138 yıl aradan sonra aileye gelen Audrey Marie adlı kız bebek ABD’de gündem oldu.


ABD basınına konuşan anne Carolyn Clark, tanıştıklarında kocası Andrew’ün kendisine 1885 yılından itibaren büyük büyük babasından başlayarak, direkt soyundaki herkesin erkek bebeği olduğunu ve kız çocukları olmayacağını söylediğini, kendisinin ilk başta buna inanamadığını ifade etti.


'Kimsenin kız çocuğu yok'

Kayınpederiyle görüşen anne Carolyn, kendisine 1885 yılına kadar geriye giderek ailede doğan herkesin doğum belgelerini gösterdiğini belirtti. Baba Andrew Clark ise amcalarının ve kuzenlerin kız çocukları olduğunu ancak 1885 yılından başlayarak büyük büyük babasından kendisine kadar uzanan direkt soyunda, kimsenin kız çocuğu olmadığını vurgulayıp
“Hayatımızda sürekli tekrar eden çılgınca bir gerçekti”
dedi.


'Herkes sevinçten ağladı'

İlk çocukları erkek olunca bu duruma biraz daha inandığını belirten anne Carolyn Clark, geçen yıl Ekim ayında ikinci bebeğin cinsiyetini bir parti ile aileye duyurduklarını ve kız çocuk olduğunu görünce herkesin sevinçten ağladığını vurguladı. Audrey Marie adlı kız bebek, 17 Mart’ta dünyaya geldi ve 138 yıl sonra aileye gelen ilk kız çocuğu oldu.


#ABD
#Michigan
#Kız
1 saat önce
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