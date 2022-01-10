Dünya ABDli askerler kaybetmişti Afgan bebek ailesine kavuştu
AMERİKA

ABD'li askerler kaybetmişti: Afgan bebek ailesine kavuştu

Afganistan’daki tahliye kaosunda, Kabil Havaalanı’ndaki Amerikan askerlerine verilen ve kaybolan Afgan bebek 5 ay sonra ailesine kavuştu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABDli askerler kaybetmişti: Afgan bebek ailesine kavuştu
Hamid Safi (Sol)

Afganistan’daki tahliye kaosunda, Kabil Havaalanı’ndaki Amerikan askerlerine verilen ve kaybolan Afgan bebek 5 ay sonra ailesine kavuştu. Süheyl’i iki aylıkken bulan taksici, başta bebeği teslim etmek istemedi. Süheyl Ahmedi adlı çocuğu Kabil Havaalanı’nda bulan Hamid Safi, haftalar süren görüşmelerin ardından çocuğu verdi.

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  • Aile, bebeğe bakılan süredeki masraflar için yaklaşık 100 bin afgani (yaklaşık 13 bin TL) ödemeyi kabul etti. Bebek polisin huzurunda akrabalarına teslim edildi. Kaldıkları askeri tesisten geçen ay ayrılarak Michigan eyaletindeki bir eve yerleşen Ahmedi ve eşi, bebeklerini görüntülü görüşmeyle görünce çok mutlu olduklarını belirtti. Aile, Süheyl’i yakın zamanda ABD’ye getirtmeyi istiyor.

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