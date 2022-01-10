ABD'li askerler kaybetmişti: Afgan bebek ailesine kavuştu

Dünya

Polis tarafından aranan kaçak İsveç Başbakanı Andersson'un evinden çıktı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un evinde oturum izni bulunmayan ve yasa dışı çalışan 25 yaşındaki bir kadının yakalandığı ortaya çıktı. Yakalanan kadının hırsızlık suçundan hüküm giydiği ve polis tarafından arandığı öğrenildi.