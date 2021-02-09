ABD'li bilgisayar korsanlarından su şebekesine zehirli saldırı

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Pinellas ilçesinde yer alan Olsmar şehrinin su arıtma tesisi “hack”lendi. Henüz kimliği belirlemeyen şüpheli ya da şüpheliler sudaki sodyum hidroksit miktarını 100 kattan fazla artırdı. Sodyum hidroksit, suyun asitlik değerini kontrol etmek için şebeke suları az miktarda ekleniyor, ancak fazlası halk sağlığı için büyük bir tehlike yaratıyor.

Temizlik malzemelerinde yaygın olarak bulunan aşındırıcı bileşik; tahrişe, yanıklara ve ölümcül komplikasyonlara neden olabiliyor.

Bir çalışanın dikkati felaketi önledi

Tampa Bay Times'ın haberine göre, şebekede çalışan bir kişi bilgisayar ekranına baktığında kimyasalın ölçümlerinin aniden değiştiğini fark etti ve derhal harekete geçerek şehrin su kaynağını etkilemeden eylemi tersine çevirdi.

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FBI devreye girdi

Bununla birlikte FBI ve ABD’de Gizli Servisi olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Pinellas ilçe şerifi Bob Gualtieri, kısa sürede sudaki sodyum hidroksit miktarınının milyonda 100 parçadan milyonda 11 bin 100 parçaya yükseldiğini ancak bunun halk için bir tehlike yaratmadan harekete geçildiğini söyledi. Gualtieri, ayrıca siber güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve bilgisayar korsanının kullanabildiği uzaktan erişim sistemi devre dışı bırakıldığını ifade etti.

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Gualtieri, hedeflenen arıtma tesisinin civardaki işletmeler de dahil olmak üzere yaklaşık 15 bin kişiye su sağladığını belirtti. Öte yandan olaya ilişkin şimdiye kadar kimsenin tutuklanmadı ve bölgedeki diğer beleyiler olası saldırılara karşı uyarıldı.