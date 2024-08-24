ABD'li Büyükelçi Flake'den '15 Temmuz' itirafı: Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık

"Bu ilişkiyi geliştirmek için her cephede çalışmaya devam edin. Çünkü şunu söyleyebilirim ki Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ve biz onlara her zaman böyle davranmadık. Fakat öyleler ve büyüyen bir bölgesel güç. NATO'da bizden sonra en büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız."