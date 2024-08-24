ABD'li Büyükelçi Flake'den '15 Temmuz' itirafı: Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık

Üç yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan Flake, Politico dergisine yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durum da dahil çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık"
Türkiye'nin arabuluculuğuna teşekkür: Harika bir iş çıkardılar
"Türkiye'nin garantörlüğü olmadan Gazze'de çözüm hayal"
Flake, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin de Türkiye gibi bölgesel aktörler garantör olarak veya Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamadan Gazze'deki duruma uzun vadeli bir çözüm hayal etmenin zor olduğunu vurguladı.
"Türkiye, vazgeçilmez ortak" vurgusu
Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay verme sürecinde Ankara'ya yönelik F-16 satışı için ABD'li senatörler Ben Cardin, Jim Risch, Michael McCaul, Gregory Meeks ile telefon görüşmeleri yaptığını ve onları ikna ettiğini belirtti.
Sonraki büyükelçiye tavsiye: Büyüyen bölgesel bir güç, birlikte çalışmaya devam et
Flake, bir sonraki ABD büyükelçisine şu tavsiyelerde bulundu: