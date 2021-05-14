Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDli Demokrat Vekil Ocasio-Cortez Kongrede Filistini Anadolu Ajansı fotoğrafıyla anlattı
ORTADOĞU

ABD'li Demokrat Vekil Ocasio-Cortez Kongrede Filistin'i Anadolu Ajansı fotoğrafıyla anlattı

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongredeki konuşmasında Anadolu Ajansının (AA) Filistinli yaralı kız çocuğunu gösteren fotoğrafını kullanarak ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
ABDli Demokrat Vekil Ocasio-Cortez Kongrede Filistini Anadolu Ajansı fotoğrafıyla anlattı
ABD'li Demokrat Vekil Ocasio-Cortez

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongredeki konuşmasında Anadolu Ajansının (AA) Filistinli yaralı kız çocuğunu gösteren fotoğrafını kullanarak ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Mecliste yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden yönetimine Filistin konusunda seslendi.

SORUMLU DAVRANMA ÇAĞRISI

ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yapan Ocasio-Cortez, ABD'nin bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirtti.

Ocasio-Cortez, "ABD, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve adaletsizliklerde oynadığı rolü kabul etmelidir. Bu 'iki taraf' ile ilgili bir şey değil. Bu, güç dengesizliğiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin, İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğuna dikkati çektiğini söyleyen Ocasio-Cortez, kürsüde, "Peki ya Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?" diye sordu.

Ocasio-Cortez'in konuşması esnasında yanındaki panoda AA'nın abonelerine Filistin'den geçtiği kare sergilendi. Fotoğrafta, yara almış küçük kız çocuğunun bir klinikte tedavi için bekleme anı yer alıyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'i protesto için başkonsolosluk önünde aracını yaktı
GÜNDEM
İsrail'i protesto için başkonsolosluk önünde aracını yaktı

Dünya Filistin’i sadece izliyor
GÜNDEM
Dünya Filistin’i sadece izliyor
Abone Ol Google News
İç savaş çıkabilir

İç savaş çıkabilir

​Silahlı Yahudi gruplar sokaklarda terör estiriyor.
100 bin kişi saf tuttu

100 bin kişi saf tuttu

​Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
Bizim bayramımız bomba sesi kesildiğinde

Bizim bayramımız
bomba sesi kesildiğinde

​Gazzeli çocuklar Yeni Şafak aracılığıyla dünyaya mesaj verdi.
İsrail katliamı sürüyor

İsrail katliamı sürüyor

​Gazze'de bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi.
İsrail’e gereken dersi verelim

İsrail’e gereken dersi verelim

Erdoğan'ın İsrail katliamlarını durdurmak için başlattığı telefon diplomasisi sürüyor.
Mandela'nın torunundan<br> anlamlı açıklama

Mandela'nın torunundan
anlamlı açıklama

'​Dünya gözüyle özgür Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz.'

Ayasofya’dan Aksa’ya selam

Ayasofya’dan Aksa’ya selam

​“Filistin ve Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir.”
Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

​Konya Büyükşehir'den Çiftçiye 277 Milyon Lira Destek
Macron boyun eğdi

Macron boyun eğdi

Üç muhtıra sonrasında Müslümanları hedef alan faşist uygulamalara dair rapor.
Dualarım Filistin’le

Dualarım Filistin’le

Bayram mesajında Mescid-i Aksa'yı unutmadı.
Uzaydan Kâbeli <br>bayram tebriği

Uzaydan Kâbeli
bayram tebriği

'​O kadar parlak ki göz kamaştırıyor.'
Şuşa’da 29 yıl sonra bayram

Şuşa’da 29 yıl sonra bayram

İlk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarında canlı yayınlandı.
Gazze direniyor

Gazze direniyor

​Aşkelon semalarında çok sayıda patlama oldu.
Binance'e soruşturma

Binance'e soruşturma

ABD, kripto borsası için düğmeye bastı.
İşgalci İsrail <br>geri adım attı

İşgalci İsrail
geri adım attı

Basını yanlış bilgilendirdiler.
BM'den bale diplomasisi

BM'den bale diplomasisi

Guterres'in ciddiyetsizliği tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.